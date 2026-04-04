Новосибирский мэр намерен сократить штат сотрудников горадминистрации на 5%

Комиссия по административной реформе приняла решение о необходимости сократить штат управленческих структур администрации города на 5%, сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основная задача оптимизации — «убрать дублирование и настроить управленческие процессы». При этом мэр рассматривает возможность увеличения зарплаты сотрудникам, работающим на низкооплачиваемых должностях.

Полтора года назад недавно избранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в интервью «Ъ-Сибирь» указывал на кадровую проблему в администрации города как одну из ключевых. «У нас есть дефицит кадров в самой мэрии, в строительном департаменте, в транспортном, в блоке экономики, в финансовом, в блоке IT. Есть такая проблема в районных администрациях»,— отмечал он тогда.

