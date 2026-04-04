Программа помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе» продлена

Реализация программы помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» продлена до 1 июля 2026 года. Изначально она была рассчитана на срок до 31 марта 2026-го.

«Российский Красный Крест продлил срок реализации благотворительной программы помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" до 1 июля 2026 года. Решение было принято специальной комиссией 10 марта 2026 года с учетом того, что часть семей по-прежнему нуждается в поддержке и сопровождении»,— сообщила пресс-служба Красного Креста «РИА Новости».

Помощь по программе Красного Креста получили около 3 тыс. человек. Меры поддержки варьируются от экстренных выплат в первые дни после теракта до программы долгосрочной поддержки. Она включает в себя именные вклады для детей, санаторно-курортное лечение и улучшение жилищных условий.