Президент Ирана призвал мировое сообщество «рассудить» Тегеран и Вашингтон

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к мировому сообществу с просьбой «рассудить» Тегеран и Вашингтон.

«Пусть мир рассудит: какая сторона ведет диалог и переговоры, а какая занимается терроризмом?» — написал господин Пезешкиан в соцсети Х. Он также сообщил, что при одном из последних ударов была убита супруга высокопоставленного иранского чиновника.

2 апреля Дональд Трамп анонсировал «чрезвычайно сильный удар» по Ирану в ближайшие две-три недели, который вернет страну в каменный век. Он также заявлял, что сам конфликт завершится в обозримой перспективе.