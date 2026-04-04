Взрыв произошел возле израильского центра в Нидерландах

Возле здания организации «Христиане за Израиль» в нидерландском городе Нейкерк произошел взрыв, передает RTL.

Местная полиция сообщила, что пострадавших нет, а материальный ущерб оценивается как незначительный. Подозреваемые в совершении взрыва пока не задержаны.

На своем сайте организация «Христиане за Израиль» пишет, что центр служит «местом встреч христиан с сердцем для Израиля». В нем расположен магазин, молитвенная комната и несколько пространств для проведения встреч и мероприятий.