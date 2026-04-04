Вложения России в геологоразведку золота за год сократились на 20%

Общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку золота в России в 2025 году составили 89,88 млрд руб. Государственных средств было вложено на 20% меньше, чем в предыдущем году.

Пресс-служба Минприроды уточнила «РИА Новости», что объем вложенных средств со стороны недропользователей составил 89,06 млрд руб. (+38%), со стороны государства — 0,81 млрд руб. (-20%).

Как добавило ведомство, в 2026 году общий объем вложений в геологоразведку планируется увеличить на 13%, до 101,6 млрд руб. Со стороны государства, как ожидается, будет направлено 0,99 млрд руб., со стороны компаний — 100,58 млрд руб.