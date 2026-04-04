Иран попросил Россию не допустить принятия резолюции по Ормузскому проливу

Иран попросил Россию не допустить принятия резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, пишет «РИА Новости» со ссылкой на иранский дипломатический источник.

«Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что Иран и США не проводили переговоры после начала конфликта на Ближнем Востоке, хотя американская сторона «просит, посылает сигналы».

Financial Times со ссылкой на источники писала, что ОАЭ и Бахрейн разрабатывают резолюцию Совбеза ООН о предоставлении мандата на операции для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Собеседники газеты допускали, что Россия и Китай могут выступить против принятия документа.