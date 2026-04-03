Курс доллара. Прогноз на 6-10 апреля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Внебиржевой курс доллара после трехнедельного перерыва вернулся ниже уровня 80 руб./$. По итогам пятницы курс остановился на отметке 79,87 руб./$, потеряв за пять дней 1,63 руб. Курс евро снизился на 1,27 руб., до 92,55 руб./€. Укреплению рубля способствуют высокие цены на нефть, которые сулят рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|79.00-84.00
|Банк Русский Стандарт
|79.00-81.00
|Банк Зенит
|80.00
|«БКС Мир инвестиций»
|79.00-81.00
|УК Первая
|77.00-80.00
|«Цифра банк»
|79.00-81.00
|Консенсус-прогноз *
|80.00
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
На стороне рубля по-прежнему высокие цены на нефть
Российский рубль остался на траектории роста по итогам недели, хотя несколько замедлил темпы укрепления в пятницу. По отношению к китайскому юаню рубль в пятницу отступил до уровней 11,66 руб./CNY, хотя прибавил 0,17% к доллару США, повысившись до 79,99 руб./$. Тем не менее на стороне рубля по-прежнему высокие цены на нефть и ожидаемое увеличение притока валютной выручки от экспортеров. Полагаем, что рубль сохраняет склонность в пользу умеренного укрепления в направлении нижних границ диапазона 79–81 руб./$.
Возможное снижение ключевой ставки и смягчение риторики, вероятно, несколько сдержат укрепление рубля
Цены на нефть остаются высокими из-за конфликта на Ближнем Востоке, что повышает вероятность укрепления рубля в ближайшие недели и месяцы. Поступления валюты, вероятно, будут постепенно увеличиваться, что будет поддерживать валютный курс в диапазоне 75–80 руб./$. Минфин пока не проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила, что также краткосрочно поддерживает позиции национальной валюты. Банк России, вероятно, продолжит плавно менять ключевую ставку, и по итогам заседания 24 апреля она может быть уменьшена на 0,5 п. п. до 14,5%. Возможное снижение ключевой ставки и смягчение риторики, вероятно, несколько сдержат укрепление рубля. В течение следующей недели рубль может умеренно укрепляться, оставаясь в коридоре 77–80 руб./$ и 11,2–11,6 руб./CNY.
Наш базовый сценарий — 75–77 руб./$ к концу месяца
Рубль продолжает укрепляться на фоне высокой цены на нефть и отсутствия Минфина на рынке. Наш базовый сценарий — 75–77 руб./$ к концу месяца. Цена нефти для налогов в марте составила около $80 за баррель. При этом мы видим по-прежнему слабый спрос на валюту. Пока процентные условия жесткие, спрос на импорт сдержанный, как и в целом активность потребителей. С уходом Минфина с валютного рынка корреляция с сырьевыми ценами будет выше. Предложение валюты вырастет даже с учетом временных трудностей с отгрузкой сырья на поврежденных нефтеэкспортных объектах. На будущей неделе доллар может торговаться в диапазоне 79–81 руб./$.
Отсутствие Минфина на открытом рынке придают уверенности национальной валюте
Рубль продолжает укрепление, несмотря на завершение налогового периода и волатильное поведение доллара на глобальном рынке. Ожидания притока валюты по экспортному каналу к концу месяца на фоне высоких нефтяных цен и отсутствие Минфина на открытом рынке придают уверенности национальной валюте. Тем не менее поток слабой экономической статистики усиливает шансы на более активное смягчение денежно-кредитной политики Банка России, что может стать поводом для поиска альтернативы рублевым инвестициям.
В фокусе вероятность рассмотрения вопроса ОПЕК+ об увеличении добычи нефти
На стороне рубля — текущая ДКП Банка России, а также экономические данные по российскому рынку труда, где уровень безработицы вновь достиг исторического минимума в 2,1%. Тем временем не добавили оптимизма свежие февральские данные Росстата по спаду экономической активности относительно статистики годом ранее, который отмечается уже второй месяц. В фокусе на энергетическом рынке — вероятность рассмотрения вопроса ОПЕК+ об увеличении добычи нефти. При этом ситуация с нестабильностью нефтяных цен из-за ближневосточного конфликта продолжает добавлять неопределенности рынку и итоговому торговому балансу. Отдельное внимание рынка — на стороне заявления МВФ о замедлении темпов роста американского рынка труда, которое произошло из-за уменьшения потока трудовых мигрантов в США.
К концу апреля есть риск снижения курса ниже отметки 11,5 руб./CNY
По нашим оценкам, на следующей неделе курс юаня в диапазоне 11,5–12 руб./CNY останется актуальным. Выжидательная позиция инвесторов и недостаточный спрос на валюту со стороны импортеров продолжат оказывать давление на курс китайской валюты, что будет способствовать его закреплению в нижней границе этого коридора. На наш взгляд, к концу апреля есть риск снижения курса ниже отметки 11,5 руб./CNY, что будет связано с ростом предложения иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров как в силу повышенных налоговых отчислений со стороны нефтегазовых компаний, включающих выплату НДД, так и за счет начала поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам.