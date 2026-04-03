Курс доллара. Прогноз на 6-10 апреля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства На стороне рубля по-прежнему высокие цены на нефть Российский рубль остался на траектории роста по итогам недели, хотя несколько замедлил темпы укрепления в пятницу. По отношению к китайскому юаню рубль в пятницу отступил до уровней 11,66 руб./CNY, хотя прибавил 0,17% к доллару США, повысившись до 79,99 руб./$. Тем не менее на стороне рубля по-прежнему высокие цены на нефть и ожидаемое увеличение притока валютной выручки от экспортеров. Полагаем, что рубль сохраняет склонность в пользу умеренного укрепления в направлении нижних границ диапазона 79–81 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Возможное снижение ключевой ставки и смягчение риторики, вероятно, несколько сдержат укрепление рубля Цены на нефть остаются высокими из-за конфликта на Ближнем Востоке, что повышает вероятность укрепления рубля в ближайшие недели и месяцы. Поступления валюты, вероятно, будут постепенно увеличиваться, что будет поддерживать валютный курс в диапазоне 75–80 руб./$. Минфин пока не проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила, что также краткосрочно поддерживает позиции национальной валюты. Банк России, вероятно, продолжит плавно менять ключевую ставку, и по итогам заседания 24 апреля она может быть уменьшена на 0,5 п. п. до 14,5%. Возможное снижение ключевой ставки и смягчение риторики, вероятно, несколько сдержат укрепление рубля. В течение следующей недели рубль может умеренно укрепляться, оставаясь в коридоре 77–80 руб./$ и 11,2–11,6 руб./CNY.

Илья Федоров,

главный экономист Наш базовый сценарий — 75–77 руб./$ к концу месяца Рубль продолжает укрепляться на фоне высокой цены на нефть и отсутствия Минфина на рынке. Наш базовый сценарий — 75–77 руб./$ к концу месяца. Цена нефти для налогов в марте составила около $80 за баррель. При этом мы видим по-прежнему слабый спрос на валюту. Пока процентные условия жесткие, спрос на импорт сдержанный, как и в целом активность потребителей. С уходом Минфина с валютного рынка корреляция с сырьевыми ценами будет выше. Предложение валюты вырастет даже с учетом временных трудностей с отгрузкой сырья на поврежденных нефтеэкспортных объектах. На будущей неделе доллар может торговаться в диапазоне 79–81 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Отсутствие Минфина на открытом рынке придают уверенности национальной валюте Рубль продолжает укрепление, несмотря на завершение налогового периода и волатильное поведение доллара на глобальном рынке. Ожидания притока валюты по экспортному каналу к концу месяца на фоне высоких нефтяных цен и отсутствие Минфина на открытом рынке придают уверенности национальной валюте. Тем не менее поток слабой экономической статистики усиливает шансы на более активное смягчение денежно-кредитной политики Банка России, что может стать поводом для поиска альтернативы рублевым инвестициям.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе вероятность рассмотрения вопроса ОПЕК+ об увеличении добычи нефти На стороне рубля — текущая ДКП Банка России, а также экономические данные по российскому рынку труда, где уровень безработицы вновь достиг исторического минимума в 2,1%. Тем временем не добавили оптимизма свежие февральские данные Росстата по спаду экономической активности относительно статистики годом ранее, который отмечается уже второй месяц. В фокусе на энергетическом рынке — вероятность рассмотрения вопроса ОПЕК+ об увеличении добычи нефти. При этом ситуация с нестабильностью нефтяных цен из-за ближневосточного конфликта продолжает добавлять неопределенности рынку и итоговому торговому балансу. Отдельное внимание рынка — на стороне заявления МВФ о замедлении темпов роста американского рынка труда, которое произошло из-за уменьшения потока трудовых мигрантов в США.