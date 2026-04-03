ФАО: мировые цены на продукты продолжат расти

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщила, что в марте цены на продукты питания выросли до самого высокого уровня с сентября 2025 года. И, как предупредили в организации, продукты будут дорожать и дальше, если конфликт на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на энергоносители, продолжится.

Индекс цен на продовольствие ФАО, измеряющий изменения международных цен на корзину из пяти основных групп продовольственных товаров (зерновые, растительные масла, молочные продукты, мясо и сахар), вырос на 2,4% по сравнению с февралем. Сейчас он на 1% выше, чем был в марте год назад, но пока почти на 20% ниже рекордно высокого значения марта 2022 года. Больше всего в марте выросли цены на сахар — на 7,2% и на растительные масла — на 5,1%.

Как заявил главный экономист ФАО Максимо Тореро, «рост цен с начала конфликта был умеренным, его определяло повышение цен на нефть, но сдерживало наличие достаточных мировых запасов зерновых». Но если конфликт продлится более 40 дней, а затраты на ресурсы останутся высокими, тогда фермеры могут сократить вложения, сажать меньше или перейти на менее интенсивные в плане удобрений культуры, говорит эксперт. По его словам, «эти решения повлияют на будущую урожайность и определят наличие продуктов, а также цены на сырьевые товары до конца этого года и на весь следующий год».

Алена Миклашевская