Главные анонсы 6–12 апреля

6 апреля, понедельник

В России начнется Неделя космоса.

В Курске суд вынесет приговор бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, обвиняемому в получении взяток.

Начнется поездка в Египет делегации Госдумы РФ в рамках межпарламентского сотрудничества.

На Кипре пройдут переговоры президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса и лидера самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Туфана Эрхюрмана.

7 апреля, вторник

В Будапеште начнется визит вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Во Франции начнется выездное заседание Совета управляющих Европейского центрального банка.

В Маниле начнется цикл совещаний министров финансов и глав центральных банков стран АСЕАН.

В Китае начнется визит лидера крупнейшей оппозиционной партии Тайваня «Гоминьдан» Чжэн Ливень.

8 апреля, среда

В Вашингтоне откроется 16-я Международная конференция по изменению климата.

9 апреля, четверг

В Москве в Национальном центре «Россия» пройдет первый Российский космический форум.

10 апреля, пятница

В Джибути состоятся президентские выборы.

11 апреля, суббота

В Лондоне пройдет бой в тяжелом весе бывшего чемпиона мира по боксу британца Тайсона Фьюри против россиянина Арсланбека Махмудова.

12 апреля, воскресенье

Православные христиане отметят праздник Воскресения Христова (Пасху).

В Венгрии пройдут парламентские выборы.

В Перу пройдут президентские и парламентские выборы.