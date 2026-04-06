Главные анонсы 6–12 апреля
Важные и интересные события предстоящей недели
6 апреля, понедельник
В России начнется Неделя космоса.
В Курске суд вынесет приговор бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, обвиняемому в получении взяток.
Начнется поездка в Египет делегации Госдумы РФ в рамках межпарламентского сотрудничества.
На Кипре пройдут переговоры президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса и лидера самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Туфана Эрхюрмана.
7 апреля, вторник
В Будапеште начнется визит вице-президента США Джея Ди Вэнса.
Во Франции начнется выездное заседание Совета управляющих Европейского центрального банка.
В Маниле начнется цикл совещаний министров финансов и глав центральных банков стран АСЕАН.
В Китае начнется визит лидера крупнейшей оппозиционной партии Тайваня «Гоминьдан» Чжэн Ливень.
8 апреля, среда
В Вашингтоне откроется 16-я Международная конференция по изменению климата.
9 апреля, четверг
В Москве в Национальном центре «Россия» пройдет первый Российский космический форум.
10 апреля, пятница
В Джибути состоятся президентские выборы.
11 апреля, суббота
В Лондоне пройдет бой в тяжелом весе бывшего чемпиона мира по боксу британца Тайсона Фьюри против россиянина Арсланбека Махмудова.
12 апреля, воскресенье
Православные христиане отметят праздник Воскресения Христова (Пасху).
В Венгрии пройдут парламентские выборы.
В Перу пройдут президентские и парламентские выборы.