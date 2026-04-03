Президент США Дональд Трамп искренне стремится к завершению конфликта на Украине и часто дает адекватные и правильные оценки ситуации. Об этом в интервью ИС «Вести» заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что вера в намерения американского лидера велика. Она отметила, что администрация Дональда Трампа ведет свою работу честно и старается сделать все возможное для подписания мирного соглашения. При этом госпожа Матвиенко подчеркнула, что переговорный процесс затягивается украинской стороной, которая, по ее мнению, «заматывает, оттягивает, дурит» всех.

Председатель верхней палаты парламента РФ отметила, что решение конфликта наступит тогда, когда Европа и США прекратят поставки вооружения и разведданных Киеву. Она выразила сомнение в действиях европейских стран, заострив внимание на том, что решения по Украине принимаются на более высоких уровнях и не всегда соответствуют интересам переговорщиков.