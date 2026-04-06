Управляющая ТЦ «Арена» и «Армада» в Воронеже фирма вышла из убытков в 2025 году

Воронежское ООО «Талай» (управляет ТРК «Арена» и ТК «Армада» в облцентре) сработало в 2025 году с чистой прибылью 462,1 млн руб. Годом ранее общество показало убыток 53 млн руб. Выручка компании выросла на 4%, с 1,5 млрд до 1,6 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности фирмы, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Себестоимость продаж общества сократилась на 68% — с 1,4 млрд до 848 млн руб. Валовая прибыль, напротив, выросла почти в семь раз — со 113,1 млн до 765 млн руб. Прибыль от продаж компании увеличилась в 11 раз — с 62,9 млн до 703,4 млн руб., а прибыль до налогообложения составила 615,4 млн руб. (годом ранее фиксировался убыток 60,7 млн руб.).

Активы компании сократились на 6% — с 3,8 млрд до 3,6 млрд руб. Внеоборотные активы при этом выросли на 12,5% — с 2,5 млрд до 2,8 млрд руб., а оборотные активы сократились на 72% — с 1,3 млрд до 774 млн руб.

Дебиторская задолженность общества сократилась на 23%, с 215 млн до 174 млн руб., а кредиторская задолженность — на 76%, с 1 млрд до 568 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Талай» зарегистрировано в Воронеже в 1991 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Уставный капитал — 232 млн руб. Доли в обществе принадлежат московскому ООО «Капиталнедвижимость» (48%, учредителем является сейшельское Дилвено девеломент инк), ООО «Сфера» Константина Недачина и Светланы Хильченко (40%), самой госпоже Хильченко (7,3%) и господину Недачину (4,2%). Руководит компанией Константин Недачин.

Егор Якимов