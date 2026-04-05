В Черноземье 6 апреля ожидается теплая и дождливая погода, до +16°C

В понедельник, 6 апреля, жителей Черноземья ожидает переменная облачность и дождь. В большинстве областей осадки возможны во второй половине дня. Температура будет варьироваться от +4°C до +16°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +5°C, днем потеплеет до +16°C, вечером опустится до +14°C и еще до +8°C ночью. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +5°C, днем — до +14°C, вечером температура составит +13°C, а ночью опустится до +7°C. Ветер до 6 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +5°C, днем он поднимется до +14°C, вечером опустится до +10°C и еще до +6°C к ночи. Ветер до 7 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +5°C, днем потеплеет до +13°C, вечером будет +11°C, а ночью понизится до +6°C. Ветер до 6 м/с.

В Орле утром будет +4°C, днем — +11°C, к вечеру температура опустится до +7°C, а ночью — до +4°C. Ветер до 6 м/с.

В Тамбове утром температура составит +5°C, днем и вечером поднимется до +11°C, а ночью опустится до +8°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова