Вымогатели-общественники получили свое

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела активистов «Всероссийского комитета по решению экономических конфликтов и защите прав граждан». В 2022 году «общественники» увезли из Анапы в Москву жителя города-курорта, избивали его и требовали 5 млн руб., обвиняя в обмане пожилой женщины, а затем похитили еще одного человека. За вымогательство и похищение Денибек Мацаев осужден на десять лет. Станислав Лихачев и Иван Чакир отправились в зону СВО, где последний погиб.

Городской суд Анапы опубликовал последнюю информацию о процессе в отношении активистов организации «Всероссийский комитет по решению экономических конфликтов и защите прав граждан»: уголовное преследование подсудимого Ивана Чакира прекращено в связи с его гибелью в ходе СВО. Иван Чакир и его сообщник Станислав Лихачев отправились в зону боевых действий до вынесения приговора. Третий фигурант дела, Денибек Мацаев, был осужден на десять лет лишения свободы и сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима.

Активистам «Всероссийского комитета по защите прав граждан и решению экономических конфликтов» было предъявлено обвинение в разбое (ст. 162 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и похищении человека (ст. 126 УК РФ).

В общественной организации Станислав Лихачев занимал должность руководителя департамента по противодействию экстремизму и терроризму, Иван Чакир был его заместителем, Денибек Мацаев возглавлял службу безопасности департамента. В ходе следствия активисты сообщали, что выполняли работу по общественному контролю, безвозмездно помогая людям с решением финансовых проблем. В июне 2022 года в организацию обратилась женщина, мать которой живет в Анапе. Женщина пожаловалась на то, что полиция бездействует при расследовании хищения у ее матери 3,4 млн руб. Неизвестные злоумышленники убедили 80-летнюю жительницу Анапы передать им денежные средства якобы для инвестирования в криптовалюту. Несмотря на то, что родственники раскрыли обман и подали заявление в полицию, мошенники не отставали от пожилой женщины и периодически звонили ей с новыми предложениями.

Узнав о ситуации, трое активистов комитета приехали из Москвы в Анапу и устроили в квартире пожилой женщины засаду. В один из дней позвонил мошенник, сообщил о выигрыше в лотерею и потребовал доплатить 2 млн руб. По указанию «общественников» женщина сделала вид, что подготовила деньги, за которыми пришел курьер, назвавший пароль «темка». Лихачев, Чакир и Мацаев задержали курьера, представившись сотрудниками правоохранительных органов, а затем сообщили, что он получит срок за мошенничество, но у него есть шанс смягчить наказание, если тот выведет их на организаторов схемы. Трое злоумышленников вместе с задержанным отправились на автомобиле в Москву, по пути курьера избивали и угрожали ножом, требуя у него 5 млн руб. В Москве злоумышленники захватили еще одного сообщника мошенников, которого обманом заманили в автомобиль. У задержанного также вымогали 5 млн руб. и требовали передать организатору схемы, что он должен «общественникам» 25 млн руб. Похищенным удалось связаться с родственниками, после чего Лихачев, Чакир и Мацаев были арестованы. Фигуранты дела частично признали вину, утверждая, что совершили самоуправство, защищая пожилую женщину от мошенников. По их словам, курьеров никто не бил и не похищал, они якобы добровольно согласились сотрудничать с «общественниками» в разоблачении лидеров преступной группировки.

На сайте «Всероссийского комитета по решению экономических конфликтов и защите прав граждан» в июне 2023 года была опубликована информация, что Станислав Лихачев, Иван Чакир и Денибек Мацаев исключены из организации.

Анна Перова, Краснодар