«Жизньмарт» планирует оптимизировать сеть в Уфе

Кулинарные магазины «Жизньмарт» (франшиза принадлежит екатеринбургскому ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах») планируют оптимизировать свою уфимскую сеть. Об этом «Ъ-Уфа» рассказала руководитель фидбек- и PR-служб «Жизньмарт» София Сова, прокомментировавшая информацию о закрытии нескольких точек.

О возможном закрытии двух точек «Жизньмарт» на бульваре Давлеткильдеева и в торгово-развлекательном комплексе «Иремель» в начале апреля сообщил Telegram-канал «Скрип-скрип», который специализируется на рынке общественного питания Уфы. На сайте «Авито» опубликованы объявления о сдаче в аренду помещений, которые ранее занимали кулинарные заведения.

«Закрытие отдельного магазина — часть процесса оптимизации сети, которая позволяет сосредоточить ресурсы на наиболее успешных точках»,— пояснили «Ъ-Уфа» в компании, отметив, что франчайзи «Жизньмарта» продолжает развивать магазин на улице 50 лет СССР. Также открыты две партнерские точки в других частях Уфы.

Кроме заведений в Уфе, бренд «Жизньмарт» представлен магазинами в нескольких городах Свердловской области, а также в Казани, Челябинске, Магнитогорске, Перми, Тюмени, Санкт-Петербурге и других городах.

Идэль Гумеров