Незаконные дома на Тарнаирке усугубили последствия наводнения в Махачкале

Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана провело выездную проверку акватории и водоохранной зоны реки Тарнаирка в границах Махачкалы, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды РД Фото: Минприроды РД

Инспекторы выявили 20 капитальных построек в береговой полосе, включая жилые дома, которые самовольно возвели нарушители. Эти сооружения создают серьезные риски: во время паводков они вызывают подпоры воды и провоцируют затопления близлежащих районов.

Сотрудники министерства обследовали территорию 2 апреля 2026 года и зафиксировали нарушения непосредственно у кромки воды. Постройки перекрывают естественный сток, что усугубляет последствия сильных дождей. Недавние ливни в конце марта уже привели к массовым подтоплениям в Махачкале: сотни домовладений ушли под воду, а без электричества остались более 500 тысяч жителей Дагестана. Эксперты связывают эти ЧС с антропогенной нагрузкой на русла рек, включая Тарнаирку, где ранее отмечали засыпку грунтом и формирование участков под застройку.

Материалы проверки передали в администрацию Махачкалы. Городские власти готовят иск в суд о сносе всех 20 объектов, чтобы защитить публичные интересы и предотвратить будущие чрезвычайные ситуации. Это решение напрямую отвечает на недавние паводки, когда режим ЧС ввели в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе. Минприроды Дагестана усиливает мониторинг рек Черкес-Озень и Тарнаирка после спада воды в конце марта.

Ранее, в сентябре 2025 года, сильные дожди уже вызвали коллапс: вода заливала дома по окна, а машины плыли по улицам из-за перекрытых стоков жилыми массивами. Тогда власти выделили 357 млн рублей на реконструкцию ливневки в Редукторном поселке, но подрядчик сорвал сроки, и суд до сих пор разбирает спор. Аналогичные нарушения фиксировали на канале Октябрьской революции и Атлыбоюнской балке, где контейнеры и участки разместили прямо у воды.

Минприроды подчеркивает: снос построек на Тарнаирке станет ключевым шагом к повышению устойчивости города к паводкам. Администрация Махачкалы обещает оперативно подать иск, чтобы освободить береговую полосу и восстановить гидрологический баланс. Это позволит избежать повторения мартовских подтоплений, затронувших десятки районов, и защитит тысячи жителей от угрозы. Ведомство продолжает рейды по водоохранным зонам, чтобы пресечь аналогичные нарушения в республике.

Станислав Маслаков