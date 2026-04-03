Губернатор Ставрополья подписал соглашение о строительстве водовода на КМВ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал соглашение о строительстве магистрального водовода протяженностью 100 км от Малкинского месторождения подземных вод к Кавказским Минеральным Водам, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства СК.

Гендиректор ООО «Малкинский водовод 2.0» Альберт Клюшин и и.о. гендиректора ГУП «Ставрополькрайводоканал» Александр Лазареску присоединились к сделке. Проект устранит дефицит воды, который возник из-за сокращения стока с Кавказа и ледников на 20–30% за последние три года из-за климатических сдвигов.

Владимир Владимиров назвал Малкинское месторождение стратегической альтернативой традиционным источникам. Сейчас оно поставляет 62 тыс. кубометров воды в сутки через 35 скважин, а после ввода еще семи и бурения 42 новых глубиной до 250 метров объем вырастет до 75–77 тыс. кубометров к концу 2026 года. Водовод обеспечит стабильное снабжение 15 населенных пунктов КМВ и соседних округов — Георгиевского, Кировского, Минераловодского, где живет 320 тыс. жителей, включая курортные зоны Минеральных Вод и Кисловодска.

Инвесторы вложат 13 млрд руб. за пять лет без привлечения бюджета края. Банк ДОМ.РФ займется операционным сопровождением проекта. Работы стартуют в апреле 2026 года по графику, который утвердили за месяц: сначала реконструируют сети на 15 тыс. кубометров дебита, затем проложат магистраль до Эшкаконского гидроузла.

Проект родился в 2023 году после прямой линии Владимирова, где жители КМВ жаловались на отключения летом 2024-го — тогда дефицит достиг 25 тыс. кубометров в сутки. В 2025-м ввели три скважины на 7,7 тыс. кубометров, а в марте 2026-го отремонтировали семь еще. Ставрополье реализует госпрограмму водоснабжения до 2030 года с 24 проектами на 2 млрд руб. ежегодно, из них 68,4 млн уже привлекли от частных инвесторов.

Водовод повысит надежность снабжения в курортной зоне, устранит сезонные риски и поддержит туризм, который дает краю 15% ВРП. Это укрепит инвестиционную привлекательность КМВ, где ежегодно отдыхают 2,5 млн туристов.

Станислав Маслаков