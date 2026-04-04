Воскрешение праведного Лазаря

Завершая Свою земную жизнь, Господь наш Иисус Христос перед Своими Крестными страданиями и Воскресением свидетельствует о Своем Божестве в Преображении на горе Фавор перед своими учениками. А в дальнейшем Он воскрешает Своего друга Лазаря, брата Марфы и Марии, живших в Вифании вблизи Иерусалима, чтобы явилась Слава Божия и люди уверовали в Него, как во Христа Спасителя мира. Это событие легло в основу праздника, именуемого Лазаревой субботой. Евангелие от Иоанна сообщает нам, что весть о болезни Лазаря настигла Христа в месте, где «прежде крестил Иоанн» (Ин. 10; 11). Сюда Христос со Своими учениками прибыл, спасаясь от иудеев, которые пытались побить Иисуса камнями в Иерусалиме.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Услышав печальные известия, Господь неожиданно сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией» (Ин. 11; 4). И через некоторое время Его ученики услышали еще более таинственные слова: «Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему» (Ин. 11; 14–15). Изумленные апостолы просили Иисуса не возвращаться в Иерусалим из-за угрозы для Его жизни. Однако, исполняя благословение Христа, они пошли с Ним и совсем скоро поняли смысл слов Спасителя. Недалеко от Вифании им встретилась Марфа, сестра Лазаря, и с печалью и скорбью обратилась ко Христу, говоря о том, что, если бы Он был рядом с больным, ее брат был бы жив. Она верила в Иисуса как великого праведника, способного умолить Бога об исцелении и прощении всякого человека. Эту веру разделяли многие, кто слышал Христа, видел Его чудеса.

В ответ на слова Марфы Христос открывает ей то, что составляет основу нашей веры. Он говорит: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11; 25–26). Этими словами Господь провозглашает будущее Всеобщее Воскресение для всех верующих в Него. И утверждает, что Он есть Бог способный воскрешать умерших. Когда Христос с учениками и многочисленными очевидцами приходит к пещере, где уже четыре дня похоронен Лазарь, Он скорбит и плачет о своем друге. Все были в ожидании, что Он сотворит, иудеи между собой переговаривались: «Не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» (Ин. 11; 37). Марфа противилась повелению Господа отвалить камень от гроба, говоря: он уже смердит! В ответ она услышала: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». А затем Христос громким голосом сказал: «Лазарь! Иди вон!» (Ин. 11; 43). Совершилось чудо: четырехдневный умерший, обвитый пеленами и уже смердящий, воскрес!

Это было свидетельство Божественности Иисуса Христа и открытие пути к всеобщему воскресению верующих в Него (Лазарь прожил еще 30 лет и был христианским епископом на острове Кипр). Как сообщает апостол и евангелист Иоанн: «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него» (Ин. 11; 45). Эти события являются прологом к следующему за Лазаревой субботой празднику — Входа Господня в Иерусалим (на Руси именуемому «Вербным воскресением»). Очень быстро весть о воскрешении Лазаря достигла Иерусалима, поэтому, когда стало известно, что Иисус Христос, несмотря на угрозы, прибудет в Иерусалим, сотни людей вышли встречать Его. Он ехал на осле (как символе мира и добрых намерений всадника), а люди постилали свои одежды и пальмовые ветви на Его пути (в России в память об этом в храмах освящают веточки вербы).

Встречающие в своих ликованиях благодарили Христа за пищу в пустыне, когда Он накормил пятью хлебами пять тысяч, за исцеление больных, за чудеса. Однако среди них были и политические вожди, первосвященники, законники, которые уже приговорили Его к смерти, говоря: «Если оставим Его так, то все уверуют в Него… лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин. 11; 48–50). Заботясь о «безопасности народа», «вожди слепые» обрекли на смерть Спасителя мира. Но Спасителя встречали и все те, кто в дальнейшем станут проповедниками, мучениками, исповедниками Христа Распятого и Воскресшего, Истинного Бога и Истинного Человека. Кто и сегодня неустанно повторяет: «Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир» (Ин. 11; 27). Присоединимся и мы к этому исповеданию. Сердечно поздравляю всех с Лазаревой субботой и Вербным воскресением. Благословен Грядый во имя Господне!

