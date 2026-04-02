Стране предсказали вскрытие рек и пожары

Россию ждет «сложное половодье» из-за раннего вскрытия льда на реках, а затем «большое число дней» в половине федеральных округов «с высоким и чрезвычайным классами пожарной опасности». Об этом сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным. Премьер, в свою очередь, велел метеорологам активнее использовать спутниковые группировки для более точных прогнозов.

С прогнозом погоды и ее последствиями в Белом доме выступил глава Росгидромета Игорь Шумаков в четверг, 2 апреля. Господин Мишустин предварил его выступление словами о прошедшей снежной зиме, пользе снега «для посевов, будущего урожая и выработки гидроэлектростанций», но обеспокоился его «активным таянием». Половодье в этом году ожидается «сложным», ответил Игорь Шумаков, связав это с избавлением рек ото льда на севере и востоке европейской части России на 15 дней раньше нормы.

«Начинается вскрытие рек Урала и южных районов Сибири и Дальнего Востока. Существенно раньше сроков произойдет вскрытие рек на Камчатке»,— перечислил господин Шумаков. В Росгидромете прогнозируют максимальный уровень воды «выше нормы» в Центральном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. «Возникает риск подтопления, в том числе населенных пунктов. Будут затоплены поймы рек, где, к сожалению, нередко существует застройка»,— полагает метеоролог. Он призвал власти активнее расчищать русла и поймы рек, а также «подмостовые пространства» для смягчения эффекта бурного половодья.

Заодно господин Шумаков дал прогноз на стартующий следом за половодьем пожароопасный сезон. Как выяснилось, в этом году с апреля по сентябрь будет «большое число дней с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности».

Речь фактически о лесах половины федеральных округов, дал понять глава Росгидромета — включая Центральный, Приволжский, Уральский округа, Сибирь, Забайкалье и Якутию. Продолжительность пожароопасного сезона в России увеличивается последние несколько лет, что господин Шумаков связал с глобальным изменением климата. «Только в октябре пожароопасный сезон начнет завершаться»,— добавил он. Михаил Мишустин в ответ призвал активнее использовать для прогнозирования современные технологии, включая спутниковую группировку, беспилотники и мощности суперкомпьютеров.

Между тем во многих регионах 2 апреля продолжали ликвидировать последствия паводков. В дагестанском главке МЧС “Ъ” сообщили, что уровень воды в реках республики стабилизировался, но улучшение ситуации может оказаться временным. Основная угроза сместилась с паводков на оползневую активность, и к 4 апреля уровень воды в водоемах снова пойдет вверх из-за возвращения ливней и мокрого снега в высокогорье, добавили в МЧС. В ведомстве уточняют, что в 18 районах Дагестана сохраняется серьезная селевая угроза. Под контролем остаются оползневые зоны, которые могут заблокировать трассы Махачкала—Талги—Буйнакск и Магарамкент—Рутул, добавили в МЧС.

Напомним, что из-за массовых подтоплений в Дагестане произошли перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, а на пике без света оставались более 500 тыс. жителей. К настоящему времени в республике оказались подтоплены 1,5 тыс. домов и 60 социальных объектов, а за выплатами к властям обратились около 6 тыс. пострадавших. В соседней Чечне за аналогичными выплатами по состоянию на 2 апреля обратилось 2,4 тыс. человек. Напомним, что в республике из-за сильных дождей были разрушены десятки домов, повреждены 17 мостов и эвакуированы свыше 1 тыс. человек.

Продолжали 2 апреля разбираться с последствиями паводков и в Сибири. В Омской области, по данным регионального главка МЧС, было подтоплено 4 дома и 45 дачных участков. В Иркутской области подтопленными остаются 37 участков в Иркутском округе и Усольском районе, а также 36 территорий в селе Хомутово. В селе Михайловском Алтайского края, по данным главы района Евгения Юрьева, остаются подтопленными 38 участков. В алтайском главке МЧС сообщают, что вскрытие реки Алей может поднять до опасных отметок уровень воды у города Рубцовска. В МЧС ранее не исключали, что паводок может затронуть более 1 тыс. населенных пунктов в Сибири с суммарным населением почти 260 тыс. человек.

Иван Тяжлов