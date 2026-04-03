Квартирантов потянуло к окраинам

Аренда однокомнатной квартиры в центре российских городов-миллионников в среднем на 38% дороже, чем в спальном районе. За год разрыв сократился на 2 процентных пункта из-за опережающего роста цен на периферии: сейчас там реализуется больше проектов в высоком ценовом сегменте. Арендаторы все реже считают жизнь в центре преимуществом из-за проблем с парковой и связью.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центральных частях российских городов-миллионников в марте составила 41,4 тыс. руб., подсчитали в ЦИАН. Это на 38% превышает показатель районов за пределами центра. Разрыв за год сократился на 2 процентных пункта (п. п.), а за пять лет — на 7 п. п. Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Андрей Зайко говорит, что в Москве разрыв в медианных ставках долгосрочной аренды в центре и в Новой Москве за год сократился на 6,9 п. п., до 67,2%. Схожие показатели и в других округах.

Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова отмечает, что в части крупных городов стоимость аренды жилья в спальных районах уже на 10–15% выше, чем в центре. На ту же особенность указывает и директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова: в Москве, например, сейчас стоимость аренды части квартир на Остоженке сопоставима с ЖК «Гранд Парк» у станции метро ЦСКА.

18% от дохода двух работающих человек в среднем тратили россияне на аренду жилья в январе 2026 года, по данным аналитического центра «Дом.РФ».

В ЦИАН связывают тенденцию с более сдержанным ростом стоимости аренды квартир, расположенных в центре городов. За пять лет они подорожали на 73%, вне центра аналогичный прирост составил 81%. Это объясняется преимущественно активным обновлением жилого фонда в периферийных районах. Заместитель директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова обращает внимание на то, что, например, в Москве в черте города сейчас практически не строится бюджетное жилье: из-за высокой стоимости земли такие проекты считаются нерентабельными. Поэтому практически все новые комплексы с самого начала относятся к более высоким ценовым сегментам.

Новые проекты в целом, по словам госпожи Павлиновой, предполагают создание более комфортной городской среды. Одновременно появляется больше квартир с современным ремонтом, которые двигают средние ставки вверх. Существенной проблемой для арендаторов в центре эксперт считает небольшое число доступных парковочных мест и ограничения на работу связи. «Да и сам по себе центр у многих стал ассоциироваться с дорогим жильем, стереотип охлаждает спрос»,— говорит она.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в марте 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Аренда в центре (тыс. руб./мес.) Аренда вне центра (тыс. руб./мес.) Наценка за центр (%) Санкт-Петербург 64,9 38,2 70 Нижний Новгород 48,6 31,2 56 Москва 100,5 66,9 50 Воронеж 32,5 21,8 49 Екатеринбург 45,2 31,3 44 Пермь 35,5 24,7 44 Омск 32,1 26,3 36 Ростов-на-Дону 35,7 26,7 34 Самара 34,3 25,9 32 Красноярск 36,8 28,2 30 Казань 40,5 31,4 29 Краснодар 33,1 26,1 27 Новосибирск 38,9 30,7 27 Уфа 31,1 24,7 26 Волгоград 28 22,4 25 Челябинск 25,3 23,2 9 В среднем по выборке 41,4 30 38 Открыть в новом окне Источник: ЦИАН.

Самый высокий ценовой разрыв между арендой жилья в центре и периферийных районах сейчас в Санкт-Петербурге — 70%, а также в Нижнем Новгороде — 56%, следует из данных ЦИАН. На третьем месте — Москва, где средняя наценка за центр составляет 50% (см. таблицу). Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская поясняет, что более выраженный разрыв сохраняется в городах, где роль центра как делового и культурного ядра выше. Например, в Москве и Санкт-Петербурге в центре сконцентрирован основной объем рабочих мест. Минимальная разница — в Челябинске, 9%, что связано с концентрацией в центре устаревшего жилого фонда.

В среднем премия в цене для нового фонда сохраняется 15–20 лет. Затем квартиры в таких домах даже с обновленным ремонтом будут проигрывать более современному жилому фонду, говорит госпожа Павлинова. Хотя не все новостройки, по ее словам, интересуют арендаторов: дома на пустыре, без социальной и коммерческой инфраструктуры не пользуются спросом при наличии выбора. Эксперт напоминает, что за последний год объем предложения съемного жилья в части крупных городов вырос в полтора-два раза год к году.

Одновременно арендаторы квартир в недавно сданных домах первые три года могут рассчитывать на скидку. Ее размер, по словам Оксаны Поляковой, обычно варьируется в диапазоне 7–15%. Дисконт связан с объективными бытовыми неудобствами, возникающими у арендаторов: повсеместно выполняется ремонт, не всегда налажена работа коммуникационных систем в доме, часто поблизости ведется строительство новых очередей, а объектов инфраструктуры не хватает.

Но в дальнейшем рост цен на новостройки может замедлиться из-за высокой конкуренции среди собственников, считает Юлия Дымова. Основной объем инвестиционных квартир во время действия программ массовой льготной ипотеки приобретался в периферийных районах. Андрей Зайко пока также не видит перспектив для существенного роста или сокращения разрыва между ставками долгосрочной аренды в разных районах Москвы. Значения, по его мнению, сохранятся в границах привычных диапазонов.

Александра Мерцалова