Торговля опасениями

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале составил $57,3 млрд, следует из данных американского Бюро экономического анализа. Это на 4,9% больше январского показателя и почти на 15% ниже прошлогоднего февральского. США продолжают активно наращивать экспорт — при этом очередное обновление рекорда (поставки оцениваются в $314,8 млрд) объясняется скорее общей тревогой партнеров по поводу будущего торговли со Штатами, чем укреплением связей. Вопреки прогнозам Дональда Трампа, устойчиво растут и поставки в США: расширения внутренней производственной активности, на которое делал ставку американский президент, пока не случилось.

Фото: Noah Berger / AP

Бюро экономического анализа США (агентство при министерстве торговли страны) опубликовало детализированные данные об американском экспорте и импорте в феврале. Из них следует, что дефицит внешнеторгового баланса страны вырос на 4,9% к январю и составил $57,3 млрд. К значению прошлого года показатель, напротив, снизился, причем значительно — почти на 15%.

Использовать эти данные для оценки результатов новой торговой политики США не вполне корректно — в первом квартале 2025-го американский импорт рос рекордными темпами, поскольку все торговые партнеры ждали введения пошлин и не до конца понимали, к чему готовиться. Спустя год на статистику по-прежнему заметно влияют словесные интервенции американских властей. Февральское решение Верховного суда о незаконности уже развернутых пошлин на динамике торговли фактически не отразилось — Дональд Трамп сразу же вернул ограничения, сославшись на другую статью закона о торговле.

По данным бюро, общий экспорт США в феврале увеличился на 4,2% в месячном выражении, до рекордных $314,8 млрд. Поставки товаров при этом выросли на $11,5 млрд, до $206,9 млрд — и это тоже максимум за все время наблюдений.

Заметнее всего в денежном выражении увеличился экспорт природного газа и промышленной продукции. Американский президент ждет сокращения закупок в результате действия ограничений — но они, напротив, увеличиваются.

Объем импорта в феврале вырос на 4,3%, до $372,1 млрд. Закупки товаров увеличились на $14 млрд, до $291,5 млрд — наиболее заметный вклад в рост внес импорт полупроводников и фармпродукции.

Лекарства пока выведены из-под действия пошлин, но, по данным Financial Times, Дональд Трамп планирует ввести 100-процентные тарифы на некоторые препараты уже в ближайшие месяцы — ради того, чтобы фармацевтические компании переносили производство в Штаты. Ранее президент уже угрожал партнерам такими ограничениями.

В целом аналитики прогнозируют, что в ближайшей перспективе закупки США продолжат расширяться. Речи об импортозамещении в большинстве товарных категорий пока не идет, в том числе потому, что заметный рост деловой активности, на который рассчитывал Дональд Трамп, в условиях неопределенности маловероятен.

Страновая разбивка торговли свидетельствует о том, что феврале экспорт США в КНР снизился до $8,5 млрд — примерно на 2,2% в месячном выражении, импорт вырос на 1,7%, до $21,6 млрд.

По сравнению с прошлым годом дефицит США в торговле товарами с Китаем за год сократился почти вдвое: с $26,6 млрд в феврале 2025 года до $13,1 млрд в феврале 2026-го. Из-за тарифных ограничений год к году заметно снизились как экспорт, так и импорт.

В торговле Штатов с другими странами сложнее фиксировать устойчивые тренды — месячные колебания во взаимных поставках связаны с политическими факторами.

Прогнозирование сейчас дополнительно осложняется конфликтом на Ближнем Востоке, последствия которого уже сказываются на глобальной торговле.

Кристина Боровикова