Концерт Татьяны Булановой, балет «Спящая красавица» и выставка молодых художников

В эти выходные жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерт Татьяны Булановой и балет «Спящая красавица», посмотреть выставку картин молодых художников и ознакомиться с киноновинками. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В пятницу, 3 апреля в 19:00 во Дворце детского творчества в Ставрополе пройдет концерт Татьяны Булановой. Сейчас звезда 90-х переживает вторую волну популярности, став кумиром молодежи благодаря завирусившимся в соцсетях трекам «Ясный мой свет», «Не плачь» и «Мой ненаглядный».

Стоимость билетов – от 4000 руб. (12+)

В воскресенье, 5 апреля, в 19:00 во Дворце детского творчества в Ставрополе состоится шоу «Sinteza Orchestra. Караоке с оркестром». Посетители смогут исполнить любимые треки под аккомпанемент настоящего оркестра. В программе – только русские караоке-хиты.

Стоимость билетов – от 1500 руб. (6+)

В субботу, 4 апреля в 20:00 в ставропольском ресторане «Парк Культуры» пройдет вечеринка на открытом воздухе «Нью скул». Гости вечера смогут послушать электронную и поп-музыку и потанцевать под сеты шести разных диджеев.

Стоимость билетов – 300 руб. (18+)

Вверх

Какие спектакли посетить

В пятницу, 3 апреля в 19:00 в ГДК им. Пускепалиса в Железноводске и в субботу, 4 апреля в 18:00 в ГДК в Георгиевске покажут балет Петра Чайковского «Спящая красавица». В свое время «Спящая красавица» стала настоящим прорывом в сфере балетной музыки, и сейчас постановка считается мировым шедевром балетного искусства.

Стоимость билетов – от 1200 руб. (6+)

В воскресенье, 5 апреля в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут драму «Король умирает». Режиссер Дмитрий Павлов в абсурдистской пьесе Ижена Ионеско исследует философские вопросы о смысле человеческого существования.

Стоимость билетов – 500 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели – фильм российского режиссера Антона Мамыкина «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном в главной роли.

Главный герой Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя и мечтает о космосе. Преподаватели прочат ему успех, однако внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной поселок Шойна, где дома тонут в песках.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

В пятницу, 3 апреля в 19:15 в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе покажут российский фильм «Пастбища богов». Премьера ленты состоялась на прошлой неделе. По сюжету, московский бизнесмен Игорь, чтобы вытащить своего товарища и компаньона Олега из депрессии, организует с группой друзей поездку в горы Памира поохотиться на козерогов. Но охота оборачивается опасным путешествием на выживание.

Стоимость билетов – 450 руб. (16+)

Вверх

Чем еще можно заняться

В эти выходные в картинной галерее Черкесска можно посмотреть выставку молодых художников. Галерея работает с 09:00 до 18:00. На выставке представлено творчество молодых дарований республики. Посетители смогут познакомиться с работами, выполненными в самых разных жанрах и техниках.

Стоимость билетов – от 80 руб. (0+)

В кисловодском цирке 4 апреля в 12:00 и 16:00, а также 5 апреля в 15:00 пройдет шоу «Царство фонтанов». Действие разворачивается в сказочной стране. Царевна становится жертвой черных чар, и богатырь вместе с друзьями проходят через испытания, чтобы спасти любовь. В программе задействованы акробаты, гимнасты и артисты шоу-балета.

Вверх