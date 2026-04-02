У биодобавок прибавление

Faberlic инвестирует почти 1 млрд руб. в строительство завода по производству биологически активных добавок (БАДов) в Московской области. Компания, известная как производитель косметики, уже работает в этом сегменте, но производит продукцию на сторонних площадках. Потребление БАДов в России стагнирует в последние годы, предупреждают эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Faberlic построит в Подмосковье завод по производству биологически активных добавок за 985 млн руб. Одна из структур этой компании — ООО «Фаберлик Нэйчурал Лабс» — получила разрешение на возведение такого производственно-складского комплекса площадью 8,5 тыс. кв. м в особой экономической зоне в районе Ступино. Об этом “Ъ” сообщила зампред подмосковного правительства Екатерина Зиновьева. В Faberlic отметили, что планируют достроить объект к осени 2027 года.

Компания «Русская линия», позднее переименованная в Faberlic, создана в 1997 году Алексеем Нечаевым, затем основавшим партию «Новые люди». Известность «Русская линия» получила как производитель кислородной косметики. Такие средства компания создавала на основе эмульсии перфторана — кровезаменителя, широко применявшегося во время войны в Афганистане. Патент на перфторан Алексей Нечаев и его бизнес-партнер Александр Даванков купили в конце 1990-х годов.

В 2010 году Алексей Нечаев консолидировал 100% ОАО «Фаберлик», выменяв 10% у Александра Даванкова (см. “Ъ” от 20 января 2010 года). В 2021 году господин Нечаев передал компанию в доверительное управление сроком на пять лет в связи с избранием в Госдуму.

Согласно СПАРК, основное операционное лицо компании — АО «Фаберлик» — в 2024 году заработало около 30 млрд руб. выручки и 4,4 млрд руб. чистой прибыли. Год к году показатели выросли на четверть.

Faberlic вышла на рынок БАДов не так давно: ООО «Фаберлик Нэйчурал Лабс» создано в мае 2025 года.

Сейчас на сайте компании представлено несколько линеек такой продукции, она выпускается на контрактном производстве. Решение расширить категорию БАДов в компании объяснили «устойчивым ростом интереса потребителей к таким продуктам».

Согласно DSM Group, объем российского рынка БАДов по итогам 2025 года в деньгах составил 236,9 млрд руб., что почти на 25% больше год к году. В натуральном выражении через аптеки и маркетплейсы было реализовано 463,6 млн упаковок БАДов — это всего на 1,3% больше, чем в 2024 году.

Потребление БАДов в России в натуральном выражении стагнирует последние четыре-пять лет, говорит исполнительный директор саморегулируемой организации «Союз производителей биологически активных добавок к пище» Александр Жестков.

Рост рынка в деньгах объясняется инфляционными факторами, а также тем, что покупатели выбирают более дорогую продукцию, добавляет эксперт.

Однако у производителей, которые сейчас только начинают производить БАДы, есть шанс получить долю на рынке за счет онлайн-канала, в который сейчас перераспределяются продажи, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В 2025 году через аптеки было реализовано 88% БАДов, а через маркетплейсы — только 12% (в упаковках), следует из отчета DSM Group. При этом объем аптечных продаж снизился на 0,4%, а реализация через маркетплейсы выросла на 16,7%.

Для Faberlic, которая давно работает в сегменте косметики и средств для ухода за собой, расширение портфеля БАДами логично, считает Николай Беспалов. «К тому же выход в эту категорию требует относительно небольших вложений,— отмечает эксперт.— Регистрация продукции значительно проще, чем, например, в сегменте лекарств, а возможностей продвижения больше».

Виктория Колганова