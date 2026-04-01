Армия, церковь и особенности здоровья шуток не терпят

Число россиян, считающих возможным шутить про армию, сократилось за пять лет почти в два раза — с 43% до 23%. К таким выводам пришли исследователи аналитического центра ВЦИОМа, опросив в марте 2026 года 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Эта же тема входит в топ-3 наиболее проблемных для юмора: 72% респондентов не допускают шуток на этот счет. В отношении церкви и особенностей здоровья не готовы шутить 77% и 89% россиян соответственно (см. график).

«Русский юмор стал осторожнее. Пространство для публичной шутки заметно сузилось,— отмечает представитель центра Яна Ширяева.— Особенно заметна разница между миллениалами и зумерами: для первых шутка — это способ свободно выразить себя, а для вторых — уже зона риска, где любое неудачное слово могут понять не так, вырвать из контекста и обернуть против тебя». При этом она добавляет, что, несмотря на рост табу по ряду тем, юмор не исчезает, а мигрирует: «Из публичной площади — в приватные чаты, локальные сообщества и мемную культуру с системой "свой — поймет"».

Большинство опрошенных уверены, что обладают чувством юмора. Лишь 4% респондентов ответили, что практически лишены его. В способности воспринимать шутки больше всего уверены младшие миллениалы (1992–2000 годы рождения) и поколение цифры (2001 год и младше). Почти 50% из них считают, что обладают чувством юмора «в большой степени». Среди представителей поколения застоя (1948–1967 годы рождения) таких только 36%. «Наличие чувства юмора — не только показатель когнитивной гибкости, но и насущная необходимость, которая ощущается острее в молодом возрасте,— объясняют исследователи.— Для более уязвимой к стрессу молодежи оно выступает и щитом, и мечом в психологическом плане, а также важным инструментом социализации и самовыражения».

Полина Ячменникова