Диабетиков включили в «белые списки»

Минцифры включило сервисы дистанционного мониторинга уровня глюкозы в «белый список» ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничений интернета. Такое решение было принято по итогам выполнения поручения президента. В конце 2025 года, как сообщал “Ъ”, пациентские и родительские организации жаловались на перебои в работе приложений, критически важных для контроля состояния детей с диабетом. Эксперты решение Минцифры поддерживают, отмечая, что в перечень вошли не все зарегистрированные в РФ системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Сервисы контроля уровня сахара в крови включены в так называемый белый список ресурсов, которые доступны в периоды отключения интернета. Об этом сообщило 1 апреля Минцифры. Соответствующее поручение ведомству ранее давал президент Владимир Путин. В перечень внесены в том числе приложения Yuwell Anytime, Follow Anytime и Anytime. «Все перечисленные системы используют вычислительные ресурсы и обрабатывают данные исключительно на территории РФ»,— сказали в министерстве. Помимо этого, в «белый список» попали отечественные мобильные приложения «М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета», «Сателлит Online» для контроля уровня сахара в крови, платформа удаленного контроля жизненно важных показателей IoMT.Istok, мобильное приложение и медицинские изделия Inme для контроля артериального давления.

Датчики непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) с помощью миниатюрного сенсора измеряют уровень глюкозы в межклеточной жидкости под кожей. Эти данные передаются на принимающее устройство (например, смартфон) с помощью беспроводной связи. В случае с несовершеннолетними пациентами данные могут передаваться также на смартфоны родителей: так они могут в режиме реального времени отслеживать уровень сахара в крови ребенка, когда тот находится в школе или на прогулке. Для этого существует много специализированных приложений.

В конце прошлого года депутат Госдумы Наталья Костенко (ЕР) после обращения к ней представителей Всероссийской ассоциации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) попросила министра цифрового развития Максута Шадаева решить проблему с перебоями в работе медицинских приложений. В письме госпожа Костенко отмечала, что в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» более 50 тыс. детей с диабетом первого типа бесплатно получили приборы НМГ. Однако работа сопутствующих им приложений осложнялась перебоями в интернете, в результате родители не видели, что происходит с их детьми. В декабре 2025 года эта тема поднималась во время прямой линии с президентом, после которой Владимир Путин дал соответствующее поручение.

«Работу по включению в "белый список" медицинских онлайн-сервисов Минцифры провело совместно с Минздравом и Росздравнадзором, а также с органами, отвечающими за обеспечение безопасности. Эти меры позволят обеспечить непрерывный доступ к важным медицинским сервисам даже в условиях вынужденных ограничений на использование мобильного интернета»,— заявили в Минцифре.

Руководитель Московской городской ассоциации родителей детей с диабетом, федеральный куратор ВОРДИ Юлия Панкова называет решение Минцифры «отличной новостью» для всех пациентов, использующих системы НМГ, и в особенности для родителей, осуществляющих контроль за своими детьми. «Это стало итогом большой работы, которую проводили ВОРДИ и пациентское сообщество в этом направлении,— отмечает госпожа Панкова.— В список вошли большинство зарегистрированных в РФ систем НМГ, но не все. Надеемся, что работа по включению всех систем продолжится». В пресс-службе Минцифры в ответ на запрос “Ъ” сказали, что «окончательное решение» (по включению в списки новых приложений) принимается «при условии соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности».

Наталья Костарнова