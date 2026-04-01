Баррель знает себе цену

Вслед за Индией дисконт на российскую нефть сменился премией и в Китае. В конце марта Urals в портах КНР стала стоить дороже Brent на $6 за баррель, это максимум с лета 2024 года. Обе страны активно конкурируют за объемы из России в условиях перебоев с поставками с Ближнего Востока. Но полноценно воспользоваться конъюнктурой компаниям в моменте мешают повреждения портовой инфраструктуры.

Фото: Go Nakamura / Reuters

Стоимость партий российской нефти сорта Urals c доставкой в порты китайской провинции Шаньдун (DAP) в апреле выросла на $14,5, до $109,7 за баррель. Премия к июньским фьючерсам на Brent на бирже ICE достигла $6 за баррель, говорится в обзоре агентства Argus. Дисконт сменился премией впервые с ноября 2025 года. По данным аналитиков, к 27 марта премия достигла рекорда за историю наблюдений с лета 2024 года.

В Индии премия на российскую нефть растет. По данным Argus, цена Urals с доставкой на западное побережье в мае увеличилась на $1,5, до $125,7 за баррель, премия составила $5,4. Некоторые партии с доставкой в апреле предлагаются с премией $10 за баррель, говорится в обзоре.

В портах Балтики (Приморск/Усть-Луга) Urals на базисе FOB в последнюю неделю марта подорожала на $4,36, до $94,22 за баррель, согласно Argus.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) отмечают существенный разрыв между ценой нефти на споте и фьючерсными контрактами, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Так, к 31 марта июньский фьючерс на Brent торговался на уровне $104 за баррель, а Dated Brent, на которую ориентируются физические трейдеры,— на уровне $127 за баррель. В ЦЦИ оценивают премию на Urals к Dated Brent в портах КНР более чем в $1 за баррель.

Китай, судя по всему, оказался перед выбором: либо агрессивно поднимать цену в борьбе с другими импортерами (прежде всего Индией), либо распечатывать стратегические резервы, говорит эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Судя по динамике котировок, продолжает он, КНР выбрала смешанную стратегию, не желая истощать запасы и активно включаясь в торги за партии из РФ.

Старший аналитик по нефтегазовому сектору «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что сейчас российское сырье для Китая — наиболее надежный ресурс с точки зрения стабильности поставок.

По его словам, устойчивость спроса будет зависеть от геополитической обстановки и доступности сортов с Ближнего Востока.

Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин считает, что повышенный спрос в КНР связан в том числе с временным снятием США ограничений на сделки с российской нефтью, погруженной в танкеры. По его мнению, текущие условия поставок, скорее всего, сохранятся до середины апреля, а дальнейшая динамика будет зависеть от переговоров США, Израиля и Ирана.

Тренд на наращивание закупок российской нефти Китаем сохранится до тех пор, пока Ормузский пролив остается заблокированным, считает партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Олег Жирнов. По его оценке, по итогам 2026 года объемы поставок сырья в Китай, скорее всего, превысят уровень 2025 года.

Но пока морской экспорт нефти из РФ находится под давлением. По данным ЦЦИ, 23–30 марта морские поставки сырья сократились на 25% к предыдущей неделе, до 321 тыс. тонн в сутки. Из этого объема 31% был направлен в Китай, 26% — в Египет, 18% — в Индию и 5% — в Турцию. На танкеры с неизвестным пунктом назначения пришлось 20%. По одному судну, уточняют в ЦЦИ, следует в Грузию и Бенин.

На динамику поставок в том числе повлияли инциденты в балтийских портах Усть-Луга и Приморск в конце марта. Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Усть-Луга получила повреждения после атаки БПЛА. Инциденты привели к снижению пропускной способности терминалов Балтики, указывают в ЦЦИ. По словам участников рынка, которые приводят аналитики, Приморск сохраняет ограниченную способность к отгрузкам нефти. По данным систем отслеживания танкеров, которые приводят ЦЦИ, после 24 марта из Усть-Луги фиксировались отправки танкеров с нефтью. Ожидается, что сложности с загрузкой сохранятся и в ближайшую неделю, что может оказать понижающее давление на стоимость перевозки, указывают аналитики.

Ольга Озембловская