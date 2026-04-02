Рестораторы уносят столики

Заведения общепита в условиях растущих затрат и падения посещаемости кафе и ресторанов продолжают оптимизацию. Так, сеть «Шоколадница» с начала 2025 года закрыла не менее 39 заведений, а в сохранившихся точках пытается снизить стоимость аренды. Иногда операторы торговых площадей идут навстречу арендаторам, но их возможности также ограниченны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Структура сети «Шоколадница» — ООО «Шоко холдинг» —принимает меры для уменьшения стоимости арендованных помещений и ищет новые, более выгодные локации, обнаружил “Ъ” в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2025 год, опубликованной 31 марта. Это юрлицо управляет частью московских заведений, число которых за прошлый год сократилось с 27 до 17, а некоторые из оставшихся точек сократили объем занимаемых площадей, указано в документе.

В целом же количество кафе «Шоколадница» по всей России в 2025 году сократилось с 270 до 236, а в начале 2026 года еще до 6 заведений в Москве было закрыто, подсчитали в Infoline. Количество объектов уменьшилось на 12,5%. Финансовый директор «Шоколадницы» Павел Шмелев заявил “Ъ”, что в 2025 году в сети всего было закрыто 42 кофейни, в том числе 28 в Москве и 14 в регионах. За этот же период было открыто семь новых заведений. «Это обычная операционная деятельность для крупной сети»,— подчеркивает господин Шмелев.

ГК «Шоколадница» управляет брендами «Шоколадница», «Кофе Хауз», «Ваби Саби». Основным владельцем холдинга считается Александр Колобов. По данным СПАРК, в 2025 году выручка ООО «Шоко холдинг» сократилась на 11% год к году, до 995,9 млн руб., чистый убыток увеличился более чем в два раза, до 170 млн руб. Основное юрлицо группы — ООО «Галерея Алекс» — пока не раскрыло свои финансовые результаты за прошлый год. Его выручка в 2024 году выросла на 7,8% год к году, до 8,7 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 14,6 раза, до 6,6 млн руб.

Причины закрытия кофеен «Шоколадница» эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин считает объективными: у операторов общепита снижается трафик, растут арендные платежи и налоговая нагрузка. В том числе по этой причине точек общепита становится все меньше. По подсчетам геосервиса 2ГИС, в марте 2026 года количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, до 7,2 тыс. точек. Количество заведений быстрого питания уменьшилось на 2%, до 25 тыс., столовых — на 3%, до 4,7 тыс., кафе — на 6%, до 12,5 тыс., баров — на 11%, до 5,9 тыс. В то же время остается множество предпринимателей, готовых инвестировать в развитие новых проектов, они активно пользуются ротацией арендаторов, говорит директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко.

Но большинство операторов общепита стараются снизить арендную нагрузку в оставшихся точках. Обычно это подразумевает отказ от самых дорогих или малолюдных локаций, поиск помещений меньшего метража, переговоры о меньшей ставке аренды и переход на более гибкую модель с процентом от оборота, перечисляет Павел Люлин.

Собственники торговых площадей в ряде случаев готовы идти на уступки, однако степень гибкости зависит от качества объекта и его загрузки, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. В более популярных местах арендодатели, как правило, занимают более жесткую позицию, тогда как в объектах с менее устойчивым трафиком чаще соглашаются на временные скидки или увеличение доли переменной составляющей в аренде, поясняет он. Чаще закрытие ресторанов наблюдается в сегменте стрит-ритейла, так как владельцы таких площадей не проявляют большой гибкости в переговорах, добавляет региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Дарья Андрианова