Если траст оказался друг

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало памятку, посвященную обходу санкций через заключение фиктивных сделок. Согласно позиции регулятора, признаками таких сделок может выступать участие в ней родственников подсанкционных лиц, использование номинальных владельцев активов и офшорных структур, а также трастов, нерыночные условия договора и неясность экономического смысла совершаемых действий.

31 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало памятку о предотвращении обхода санкций через фиктивные сделки. В документе поясняется, что формальная передача активов от подсанкционного лица другому лицу не снимает ограничения, если по факту контроль, выгода или интерес сохраняются у прежнего владельца. OFAC в таких сделках смотрит «не только на их юридическую оболочку, но и на экономическую реальность».

Управление отмечает, что сталкивалось со множеством случаев, когда подсанкционные лица использовали непрозрачные юридические структуры, чтобы скрыть свои интересы в разных видах имущества: инвестиционных инструментах, банковских счетах, недвижимости, частных самолетах, яхтах и компаниях.

Если актив был переписан на супругу, детей, траст, номинального владельца, офшорную структуру или подставную компанию, это может быть признано фиктивной сделкой. Кроме того, признаками таких сделок могут служить нерыночные условия, отсутствие внятной деловой цели, сложные офшорные структуры, фактическое участие прежнего владельца, проведение сделки незадолго до или сразу после включения ее участника в санкционный список и уклончивые ответы на вопросы контрагентов о вовлеченности в сделку подсанкционного лица.

Фиктивные сделки, способствующие обходу санкций, «подрывают внешнюю политику и национальную безопасность США, одновременно обогащая незаконных участников и их посредников», отмечает ведомство. OFAC намерено выявлять и пресекать подобное поведение, в том числе посредством включения участников сделок, признанных обходящими санкции, в санкционные списки.

Операции с заблокированным имуществом без разрешения управления несут серьезные санкционные риски, подчеркивается в памятке. Документ подкрепляет этот тезис кейсами Сулеймана Керимова и Владимира Потанина, называя их «российскими олигархами».

Господин Керимов, считает OFAC, использовал ряд юридических структур и подставных лиц, чтобы продолжить владеть активами и проводить сделки, скрывая свои интересы в американском фонде Heritage Trust. Средства траста поступили в финансовую систему США через две контролируемые Сулейманом Керимовым иностранные компании еще до его включения в санкционный список в 2018 году (см. “Ъ” от 30 июня 2022 года).

Господин Потанин, попавший под санкции США в декабре 2022 года, являлся конечным бенефициаром кипрской компании Sentimare Enterprises, говорится в документе OFAC. Он, по данным американского регулятора, передал право собственности на компанию четырем фондам в Лихтенштейне, каждый из которых имел единственным бенефициаром одного из несовершеннолетних детей бизнесмена. В июне 2024 года, указывает OFAC, США включили в санкционный список Sentimare и лихтенштейнские фонды как структуры, находящиеся под контролем Владимира Потанина, и предотвратили перевод их средств через финансовые учреждения США.

Варвара Кеня