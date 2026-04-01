Медиана зарплат в сфере туризма и общепита Ставрополья за 2 года выросла на 26%

Медианная зарплата, предлагаемая в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита Ставропольского края, в феврале 2026 года составила 41,5 тыс. руб. Это на 9% больше, чем в феврале 2025 года, и на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самую высокую заработную плату в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита по итогам февраля предлагали официантам и барменам (55 тыс. руб.), а также поварам и пекарям (54 тыс. руб.), а самую низкую — уборщикам (39,7 тыс. руб.).

В топ-3 высокооплачиваемых вакансий вошли бренд-шеф (от 400 тыс. руб. за месяц до вычета налогов, Кисловодск), шеф-повар (от 160 тыс. руб. на руки, п. Иноземцево), эксперт по внутреннему туризму (от 80 до 150 тыс. руб. на руки, Пятигорск).

По данным hh.ru, компании Ставропольского края в феврале 2026 года разместили в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита 440 вакансий. «На одно предложение от работодателя пришлось 9,6 резюме, что говорит о возможности подобрать подходящего кандидата. Год назад hh.индекс отражал умеренную конкуренцию (5,1 резюме на вакансию), а два года назад — дефицит кадров (3,1). В феврале 2026 года на одну вакансию повара приходилось 2,5 резюме, что демонстрирует дефицит специалистов и высокую конкуренцию на рынке труда. Показатели hh.индекса среди менеджеров ресторана (9,8 резюме на одно предложение), уборщиков (9,9), менеджеров по туризму (24,6), администраторов (28,6), хостес (45), официантов (46,3) и менеджеров АХО (54,8) говорят о возможности компаний выбрать квалифицированного специалиста»,— прокомментировали в пресс-службе hh.ru.

Маргарита Синкевич