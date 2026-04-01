Истребитель F-35 разбился на тренировочном полигоне в Неваде

Истребитель F-35 разбился на испытательном полигоне в американском штате Невада, сообщает KSNV News 3 со ссылкой на заявление 57-го авиакрыла авиабазы Неллис.

Крушение произошло в 40 км к северо-востоку от поселения Индиан-Спрингс — в контролируемом воздушном пространстве на закрытой федеральной территории. Пилот катапультировался. Он получил незначительные травмы.

Разбившийся самолет был приписан к авиабазе Неллис. F-35 используется для испытаний вооружений, разработки тактических задач и выполнения функций «агрессора» на учениях, отмечает The War Zone. Населенные пункты в результате происшествия не пострадали.