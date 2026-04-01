При крушении Ан-26 в Крыму погибли все 29 пассажиров и членов экипажа

Спасатели обнаружили место катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26, сообщило Минобороны России. Все 29 человек из числа пассажиров и экипажа погибли.

Как уточнило ведомство, на борту находились шесть членов экипажа и 23 пассажира. Связь с самолетом была потеряна примерно в 18:00 мск 31 марта. Борт совершал плановый полет в Крыму.

В сообщении Минобороны указано, что предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. Как уточнило ведомство, поражающего воздействия по самолету не было. «РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что Ан-26 врезался в скалу.