РБК: экс-замглавы департамента Минфина арестован по делу о сексуальном насилии

Пресненский районный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина Георгия Голованова. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также на собеседника, знакомого с обвиняемым.

Дело Георгия Голованова расследуют по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Пресс-служба Минфина сообщила изданию, что Георгий Голованов уволен по собственному желанию. На сайте министерства его фамилия по-прежнему указана в графике приема граждан на 2026 год.

В карточке дела на сайте суда указано, что 31 марта Голованов обжаловал решение о заключении под стражу. Дата рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.