Умер заслуженный артист России Николай Соловьев, сообщили в пресс-службе Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Актеру было 66 лет.

Николай Соловьев родился в марте 1960 года, окончил Новосибирское театральное училище, затем учился во ВГИКе. В 1988 году участвовал в создании Новосибирского городского драматического театра, в труппе которого работал более трех десятилетий с перерывом и возвращением в 2020 году. Он прослужил в театре более 30 лет и исполнил свыше 70 ролей, включая постановки по произведениям Чехова, Шекспира и Горького. Также занимался режиссурой и поставил девять спектаклей.

Актер снимался в кино и сериалах, среди них «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улица разбитых фонарей-16». В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».