Карл III наградил актрису из «Драйва» Кэри Маллиган орденом Британской империи

Король Великобритании Карл III присвоил актрисе Кэри Маллиган звание командора ордена Британской империи. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца в X. Церемония прошла в Виндзорском замке. Награду актриса получила за вклад в драматическое искусство.

Кэри Маллиган известна по фильмам «Не отпускай меня», «Драйв», «Великий Гэтсби», «Раскопки», «Солтберн» и «Баллада об острове Уоллис». В 2010 году она получила премию BAFTA за роль в картине «Воспитание чувств» и трижды номинировалась на «Оскар».

Также награды получили адмирал и бывший глава вооруженных сил Тони Радакин, генеральный директор фонда «National Trust» Хилари Макгрейди и активистка Валери Лоломари.

Орден Британской империи учредил Георг V в 1917 году. Награда имеет пять степеней: от кавалера до рыцаря или дамы Большого креста, высшие из которых предусматривают присвоение титула «сэр» или «дама».

