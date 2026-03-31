ГКРЧ выделила частоты для спутниковой связи смартфонов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила частоты компаниям «Бюро 1440» и «Спутникс» для разработки систем связи «смартфон-спутник» (Direct-to-Device, D2D). Об этом сообщили в Минцифры России.

Решение предусматривает создание спутникового сегмента, который позволит напрямую подключать смартфоны и планшеты к космическим аппаратам.

Частоты выделены для опытных и конструкторских работ без права коммерческого использования. Компании обязаны применять отечественное оборудование, обеспечивать электромагнитную совместимость с гражданскими и военными системами, а также исключать помехи для средств, задействованных в обеспечении безопасности государства.

Выделенные полосы можно использовать до 31 марта 2029 года при соблюдении всех требований. Участники проектов должны ежегодно отчитываться о ходе работ.

Direct-to-Device (D2D) — технология, обеспечивающая спутниковую связь для пользователей мобильных и стационарных сетей в зонах вне покрытия наземных базовых станций. Решение также повышает устойчивость сетей, что особенно важно при авариях и чрезвычайных ситуациях.