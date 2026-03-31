Израиль приостановил военную торговлю с «враждебной» Францией

Израиль прекратил торговать вооружением с Францией. Об этом первой сообщила The Jerusalem Post, потом ее информацию подтвердило Министерство обороны страны.

Решение, говорит газета, приняло руководство Министерства обороны, но этого бы не случилось, не будь прекращение военно-технического сотрудничества с Францией и личным приоритетом для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам источников газеты, отказ от торговли с Францией в этой сфере связан с тем, что за последние два года Париж занял откровенно враждебную по отношению к Израилю позицию.

Газета отмечает, что реальные последствия этого решения не очень ясны, учитывая то, что после начала войны Израиля с «Хамасом» Франция бойкотировала израильские вооружения, и, кроме того, по словам одного из источников, уже подписанные контракты будут выполняться. Тем не менее сама газета напоминает, что спрос на израильские системы ПВО и другие оборонительные системы израильских производителей резко вырос в Европе после начала боевых действий на Украине.

Николай Зубов