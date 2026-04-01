Ветеринарии выписана прививка от импорта

Власти делают решительный ход на пути к полному импортозамещению в производстве ветеринарных лекарственных средств. Указом Владимира Путина для решения этой задачи создается новая госкорпорация — Российская биологическая промышленная компания. Она будет образована объединением Щелковского биокомбината (Московская область) с четырьмя казенными региональными биофабриками. После реорганизации новое АО включат в перечень стратегических предприятий со стопроцентным госучастием. Среди поставленных задач — удвоение производства вакцин и диагностических препаратов для ветеринарного применения.

В России появится единая государственная компания по выпуску ветеринарных препаратов и биологических средств. Согласно опубликованному 30 марта указу президента, научно-производственное объединение «Российская биологическая промышленная компания» появится на мощностях Щелковского биокомбината (Московская область), к которому будут присоединены Армавирская биологическая биофабрика (Краснодарский край), «Курская биофабрика — фирма БИОК», Орловская и Ставропольская биофабрики. Все они пока имеют статус казенных предприятий.

100% акций получившегося после объединения АО будут в собственности государства. На реорганизацию отведено 18 месяцев, еще полгода уйдут на регистрацию АО и его включение в список стратегических предприятий.

Согласно указу, изменения должны обеспечить технологическую независимость и устойчивое развитие России в области ветеринарных и биологических препаратов, стимулировать инвестиционную активность и повысить эффективность управления имуществом федеральных предприятий. Как пояснили в Минсельхозе, приоритетами объединения станут производство вакцин и препаратов для ветеринарного применения, в том числе по особо опасным заболеваниям. Кроме того, АО займется научно-исследовательскими работами в сфере биотехнологий.

Напомним, что в составе нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» есть федеральный проект «Ветеринарные препараты». В 2026 году на его реализацию должно быть направлено 1,15 млрд руб., в 2027-м — 1,08 млрд руб. Как сообщили “Ъ” в Минсельхозе, в России уровень самообеспеченности вакцинами и химико-фармацевтическими ветпрепаратами с 2023 года вырос более чем в полтора раза — в 2025 году по вакцинам он составил 74,5% (плюс 52% к 2023 году), по химико-фармацевтическим ветпрепаратам — 80,2% (плюс 60,5%).

При этом, по экспертным оценкам, в РФ сохраняется уязвимость в сегменте лекарств и вакцин для домашних питомцев, иммуномодуляторов и гормональных средств. По ряду узкоспециализированных препаратов полных аналогов нет, к тому же существует зависимость от импортного фармсырья. Сейчас государство поддерживает локализацию производства через ускоренную регистрацию ветпрепаратов, финансирование НИОКР и параллельный импорт.

Реорганизация биофабрик, отмечает директор Щелковского биокомбината Олег Акилин, позволит к 2030 году увеличить производство вакцин и диагностических препаратов для ветеринарного применения, выпускаемых объединенной компанией, более чем в двое. «Основные сектора — свиноводство, птицеводство, скотоводство»,— поясняет он.

Глава комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отмечает, что создание госкомпании «повысит эффективность противоэпизоотических мероприятий, что особенно актуально в условиях высокого риска биологических угроз». Гендиректор Союза свиноводов Юрий Ковалев говорит, что отрасль волнуют «экономически значимые болезни, такие как, например, микоплазма и цирковирус». Важно масштабирование госкомпании именно на базе Щелковского комбината, считает ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина Сергей Позябин: компетенции этого предприятия «являются фундаментальными, а продукция наиболее востребована». По его словам, создание государственного АО повлечет «систематизацию научной работы, каждое подразделение будет заниматься актуальной для него деятельностью».

Анна Королева