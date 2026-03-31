ЦБ: незаконное обналичивание в России сократилось на четверть

Объем незаконного обналичивания в России в 2025 году снизился на 24,8% и составил 48,3 млрд руб., сообщили в ЦБ. Годом ранее показатель достигал 64,2 млрд руб.

Объем подозрительных операций сократился на 19% — с 90 до 72,6 млрд руб. В банковском секторе обналичивание уменьшилось на 28%, главным образом из-за сокращения двух распространенных схем.

Почти вдвое снизились незаконные операции с использованием корпоративных и предпринимательских банковских карт. На 24% уменьшились веерные переводы на счета физлиц от компаний без реальной хозяйственной деятельности. Операции с признаками вывода средств за рубеж сократились на 5% и составили 24,3 млрд руб.