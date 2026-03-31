Внук Фиделя Кастро выступил за капитализм на Кубе

Сандро Кастро, внук бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, дал интервью CNN, в котором раскритиковал власти страны и призвал заключить соглашение с США.

Сандро Кастро

Фото: Milenio Television Сандро Кастро

«Многие кубинцы думают по-капиталистически. Тут много людей, которые хотят и капитализма, и суверенитета. Думаю, большинство кубинцев хотят капитализма, а не коммунизма»,— заявил господин Кастро в интервью, добавив, что, по его мнению, нынешний президент страны Мигель Диас-Канель «работает плохо». Как передает CNN, господин Кастро также считает, что соглашение с Дональдом Трампом было бы в интересах Кубы и революционизировало бы экономику страны.

33-летний Сандро Кастро — один из самых известных людей в стране. Он владелец ночного клуба в Гаване и инфлюенсер. На его страничку в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) подписаны более 150 тыс. человек.

СМИ замечают, что в последнее время державшиеся в относительной тени члены клана Кастро все чаще выходят на авансцену. В частности, как утверждали некоторые американские средства массовой информации, включая Axios, внук Рауля Кастро Рауль Гильермо Родригес Кастро вел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио.

Николай Зубов