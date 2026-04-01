Государству предложено возмещать вред, причиненный ушедшими на СВО преступниками

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов и Дмитрий Гусев предлагают возложить на государство обязанность по возмещению гражданам или бизнесу вреда, который причинен преступниками, освобожденными от уголовной ответственности или наказания в связи с уходом на СВО. Такой законопроект внесли в Госдуму эсеры 31 марта.

Согласно предлагаемым поправкам, в случае гибели военнослужащего, который по приговору суда должен был возместить причиненный преступлением вред, компенсация выплачивается из его наследства. А если таковое отсутствует, то обязанность по возмещению вреда возлагается на государство и исполняется за счет казны в порядке, установленном правительством. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, право потерпевшего на полное возмещение ему вреда, причиненного преступлением, является фундаментальным, а невозможность его обеспечить прямо противоречит международным и конституционным принципам защиты прав и свобод, подрывает доверие к правовой системе государства.

Цену вопроса авторы проекта не указали: Минфин в ответе на их запрос сообщил, что не располагает информацией о долговых обязательствах соответствующей категории осужденных. Однако, полагают депутаты, можно предусмотреть финансирование таких обязательств из резервного фонда правительства РФ.

Анастасия Корня