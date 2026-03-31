Крупнейший производитель хлеба в Прикамье увеличил выручку более чем на 200 млн рублей
АО «Покровский хлеб» опубликовало финансовую отчетность за 2025 год. За указанный период чистая прибыль предприятия составила почти 820 млн руб., в 2024 году этот показатель был зафиксирован на уровне чуть больше 612 млн руб. Выручка АО достигла 5,5 млрд руб., увеличившись на 800 млн руб.
АО «Покровский хлеб» было зарегистрировано в июне 1994 года. Предприятие является крупнейшим производителем хлебобулочной и кондитерской продукции в Перми и в крае. Должность генерального директора компании с мая 2004 года занимает Алексей Сурулев.