Атом призвали к порядку

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает единые правила государственного учета и контроля ядерных материалов, используемых при создании ядерного оружия и военных ядерных энергетических установок, включая, например, установки для подводных лодок и надводных кораблей. Как пояснили авторы документа, он направлен на устранение правового пробела: детальное регулирование до сих пор действовало преимущественно в отношении гражданского сегмента.

Инициатива вносит изменения в закон «О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"» и закрепляет распределение полномочий между правительством и самой госкорпорацией. Базовые правила будет утверждать правительство, а их исполнение станет обязательным для всех организаций, работающих с ядерными материалами, независимо от формы собственности. При этом из-под регулирования выведены воинские части и структуры Минобороны, а также материалы в составе изделий, созданных по госконтрактам.

«Росатом» получит право вести госрегистр таких материалов, устанавливать формы отчетности, порядок и сроки ее представления, а также проверять соблюдение этих требований на предприятиях. Как следует из пояснительной записки, для ядерных материалов военного назначения подобное законодательное регулирование до сих пор отсутствовало: в гражданском сегменте такая система действует с 2008 года, тогда как в оборонной сфере соответствующие требования не были закреплены на уровне единого документа. При этом конкретные процедуры учета, отчетности и контроля регулировались на уровне ведомственных актов и внутренних регламентов предприятий, доступ к которым публично не раскрывается. Новый же проект формирует единый набор механизмов — государственный регистр, отчетность и процедуры контроля,— выводя их на уровень федерального регулирования.

По своей структуре эта система во многом повторяет уже действующую модель в гражданской сфере, где аналогичные правила применяются в атомной энергетике, медицине и промышленности. Но, в отличие от гражданского сегмента, где функции контроля распределены между Ростехнадзором и «Росатомом», в предлагаемой модели ключевая роль отводится госкорпорации, которая будет вести отдельный регистр и проверять соблюдение требований на предприятиях.

Отдельно в законопроекте устанавливается, что система будет строиться на данных, которые организации обязаны предоставлять «Росатому». Это сведения о составе, перемещении и использовании ядерных и специальных неядерных материалов на всех этапах — от разработки и испытаний до эксплуатации и утилизации. Правительство, в свою очередь, должно определить четкий перечень таких материалов, критерии их отнесения к военному сегменту, а также требования к отчетности и проверкам.

Новые правила будут применяться к организациям, работающим с такими материалами, включая предприятия ядерного оружейного комплекса «Росатома». В их числе федеральные ядерные центры в Сарове и Снежинске, производственные площадки в Лесном и Трехгорном, ПО «Маяк» в Озерске и ряд других организаций. Многие из них совмещают оборонные и гражданские направления — от производства ядерных боеприпасов до выпуска изотопов и оборудования для атомной энергетики. Именно на этапах разработки, испытаний и производства возникает необходимость в унифицированном учете.

Одновременно разграничиваются зоны ответственности: материалы, находящиеся непосредственно в распоряжении Минобороны, остаются вне новой системы, тогда как остальные участники цепочки — от научных центров до производственных предприятий — подпадают под единые правила. Это касается и случаев, когда ядерные материалы используются на предприятиях, работающих одновременно в гражданском и оборонном сегментах.

Дмитрий Сотак