Деньги требуют вернуть в Барыш

Московская компания «Империал» должна будет вернуть 224 млн руб., полученные на исполнение муниципального контракта по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше Ульяновской области. Таково решение арбитражного суда региона по иску прокуратуры. Очистные так и не построены. Дважды подрядчики не справились. Их владельцы стали фигурантами уголовных дел. Нового подрядчика до сих пор нет. Ситуация с барышскими очистными стала скандальной. На нее не раз обращали внимание в Госдуме. В администрации района пока не знают, когда будут снова объявлены торги на исполнение контракта. Будут ли ответчики обжаловать решение, неизвестно. В правительстве области ситуацию не комментируют.

Фото: фото прокуратуры Ульяновской области Прокуратура в ходе проверки убедилась, что и этот подрядчик ничего не построил

Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры к московской компании ООО «Империал» о признании недействительным контракта на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыше Ульяновской области и применении последствий ничтожной сделки. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Иск прокуратуры к администрации Барышского района, районному управлению архитектуры и строительства и ООО «Империал» был подан прокуратурой в ноябре прошлого года по итогам проведенной прокурорской проверки исполнения муниципального контракта на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыше.

Напомним, ситуация с исполнением контракта по реконструкции очистных и канализационных сооружений в городе Барыше приобрела скандальный характер, когда на нее в мае 2024 года обратила внимание профильная комиссия Госдумы, проверявшая исполнение контрактов по нацпроекту «Экология». Первоначально реконструкцию вела компания «Технология», которая почти ничего не построила, летом 2024 года с ней был расторгнут контракт (в феврале 2025 года ее бывшему владельцу и директору Эдуарду Фахрудинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере). В сентябре 2024 года с третьей попытки торгов (по итогам несостоявшегося аукциона из-за подачи заявки только от одного участника) был заключен контракт на реконструкцию барышских очистных (стоимостью 317,4 млн руб.) с новым подрядчиком — ООО «Империал» (Москва). Изначально срок завершения работ был запланирован на август 2025 года, но строительство так и не велось. В январе прошлого года комитет по экологии Госдумы Ульяновскую область за барышский проект очистных, у которого власти решили снизить мощность (с 4,5 тыс. куб. м до 700 куб. м в сутки), но «деньги никто возвращать не собираются». В сентябре 2025 года вопрос очередного срыва сроков строительства очистных рассматривался в Москве комиссией под председательством замминистра природных ресурсов и экологии РФ. Депутат Госдумы, зампред профильного комитета Жанна Рябцева назвала ситуацию с очистными в Барыше «ужасом и безысходностью». Согласно сайту госзакупок, стоимость выполненных работ составляла только 65,6 млн руб., однако оплачено было 223,5 млн руб. из 317,4 млн руб.

По итогам 2024 года компания «Империал» имеет выручку 61,5 млн руб. и убыток — 72,1 млн руб.

24 октября решением заказчика — районного управления архитектуры и градостроительства было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи со срывами сроков. Однако в прокуратуре отмечают, что в этом случае средства за уже принятые работы останутся у подрядчика, в то время как, по мнению ведомства, сам контракт нельзя считать действительным. В ведомстве отмечают, что проверка показала: «контракт был заключен с единственным поставщиком без соблюдения конкурентных процедур», «тем самым ООО «Империал» было поставлено в преимущественное положение по отношению к иным хозяйствующим субъектам», в связи с чем прокуратура требовала признать контракт ничтожным и вернуть заказчику все средства, выплаченные по контракту.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме: признал недействительным решение районной администрации о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком и постановление администрации об изменении существенных условий контракта, сам контракт признан ничтожным, компании «Империал» предписано вернуть полностью все выплаченные ей средства — 223,6 млн руб.

Между тем региональное СУ СКР расследует два уголовных дела, связанные с компанией «Империал» и реконструкцией очистных в Барыше. 20 октября 2025 года в Москве были задержаны бывший зампред облправительства Владимир Пушкарев и гендиректор «Империала» Вячеслав Романов. Вячеслава Романова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), Владимира Пушкарева — в превышении должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, он, используя служебное положение, добился заключения контракта «с аффилированной с ним компанией «Империал», «кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы авансирования лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика».

Будут ли ответчики обжаловать решение арбитражного суда, пока неизвестно. В юротделе районной администрации сказали, что решение будет принято после изучения мотивировочной части постановления суда, но она еще не готова. Глава администрации Барышского района Алексей Терентьев в беседе с «Ъ» заметил, что теперь проект реконструкции разделен на две части, реконструкция канализационных сетей и КНС выполняется ООО «Техторг-сервис» (Мордовия) по контракту на 53 млн руб., «работы ведутся». Однако, как заметил глава администрации района, остальная часть очистных «пока еще находится в технической разработке», «достраивать будем, но когда, пока неизвестно». «Все упирается в технические и финансовые возможности», — сказал Алексей Терентьев, заметив, что денег на это пока нет.

Получить комментарии компании «Империал» не удалось — официальные телефоны компании не отвечали, на запрос «Ъ» компания не ответила. Также были недоступны для комментариев о дальнейшей судьбе очистных министр ЖКХ и строительства регионального правительства Андрей Головко и профильный вице-премьер Руслан Хайрудинов.

Сергей Титов, Ульяновск