Слябы разогрелись

Стоимость российской стальной заготовки в черноморских портах к концу марта превысила $460 за тонну, обновив максимум с начала 2025 года. Цены растут из-за активного спроса на лом в Турции — одном из ключевых покупателей российских слябов, а также в связи с повышением ставок фрахта. Но найти покупателей по таким ценам может быть сложно. В начале 2026 года Россия опустилась с первого на третье место среди поставщиков заготовки в Турцию.

Цены на российскую стальную заготовку в портах Черного моря с отгрузкой в мае за последнюю неделю марта выросли на $2–5, до $460–462 за тонну (FOB), подсчитали аналитики BigMint. Средние индикативные котировки повышены на $5, до $455 за тонну. Это рекордный уровень как минимум с января 2025 года, следует из данных компании.

Аналитики объясняют рост цен на российские стальные полуфабрикаты увеличением стоимости лома в Турции, где сталелитейные заводы активно пополняли запасы сырья, а также повышением фрахтовых ставок. По данным BigMint, за последнюю неделю марта импортеры в Турции заключили как минимум 20 сделок на поставку морем металлолома из США, Великобритании и Европы, но все еще испытывают нехватку предложения сырья. Закупки стимулирует в том числе увеличение цен на арматуру на турецком рынке на $20–25, до $590–610 за тонну, следует из обзора BigMint.

По данным аналитиков, турецкие покупатели готовы к приобретению российской стальной заготовки по $480–485 за тонну с учетом стоимости фрахта (CFR), что соответствует примерно $455 за тонну на базисе FOB. При этом, считают собеседники BigMint, число сделок по верхней границе диапазона будет ограниченным. Предложения по $490–495 за тонну на базисе CFR ($460 на базисе FOB) для турецких покупателей могут быть высоки, указывают аналитики.

Как отмечают в BigMint, из-за ослабления рубля российские металлурги могут сохранить экспортные цены на стальную заготовку в портах на текущем уровне. Но, по данным аналитиков, некоторые поставщики все же указывают на возможное повышение цен на $5–10 за тонну.

В 2025 году Россия была крупнейшим поставщиком стальной заготовки в Турцию. За тот период экспорт из РФ увечился в 1,5 раза год к году, до 1,05 млн тонн, говорится в обзоре SteelOrbis. Доля России в турецком импорте достигла 24,8%. На втором месте была Малайзия, увеличившая отгрузки на 12,7%, до 903,7 тыс. тонн. Третью строчку занимал Китай, поставивший 832 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Но по итогам января 2026 года РФ опустилась на третью строчку среди поставщиков. Год к году российский экспорт заготовки в Турцию упал в 1,5 раза, до 37,55 тыс. тонн. Первую строчку занял Китай с 63,86 тыс. тонн, несмотря на сокращение поставок на 37,6%. На второе место вышла Украина, нарастившая экспорт в 2,2 раза, до 46,58 тыс. тонн.

Между тем неопределенность на мировом рынке стальных полуфабрикатов вносят удары по объектам иранских металлургических компаний, в том числе Khouzestan Steel (KhSC) и Mobarakeh Steel (MSC). Ожидается, что это приведет к сокращению производства и экспорта иранских заготовок и слябов, указывают в Argus. По данным Всемирной ассоциации стали, которые приводят аналитики, в 2024 году Иран ежемесячно поставлял на мировой рынок около 550 тыс. тонн стальных полуфабрикатов. Перебои с отгрузками уже привели к сокращению предложения в Азии, что поддержит китайских и других региональных экспортеров, отмечают в BigMint.

Анатолий Костырев