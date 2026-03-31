Екатеринбург вновь занял второе место по объему рекламного рынка среди регионов РФ

По итогам 2025 года объем региональных рекламных бюджетов в Екатеринбурге составил 3,5 млрд руб., показав рост в 5%. Город сохранил второе место среди российских региональных рынков, уступив только Санкт-Петербургу. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Оценка проводилась рабочей группой в составе Совета экспертов АКАР по трем основным медиасегментам — телевидению, радио и наружной рекламе — в 15 крупнейших городах-миллионниках (без учета Москвы).

Общий объем региональных рекламных бюджетов в городах составил за анализируемый период 38,6 млрд руб., что больше, чем было годом ранее, примерно на 2%. В пятерку крупнейших рынков, помимо Санкт-Петербурга (13,5 млрд руб.) и Екатеринбурга, вошли Казань (2,6 млрд руб.), Новосибирск (2,4 млрд руб.) и Нижний Новгород (2,1 млрд руб.). Шестое место занял Челябинск с объемом 1,8 млрд руб.

Российский региональный рекламный рынок (без учета объемов московского регионального рынка) по всем основным медиасегментам в 2025 году превысил 125 млрд руб., что на 1% больше объема 2024 года.

Как отмечают в АКАР, в отличие от сверхдинамичных 2023–2024 годов, российский рекламный рынок вслед за отечественной экономикой резко снизил темпы роста. Суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения в 2025 году превысил 980 млрд руб., что на 8,5% больше, чем в 2024 году.

Более широкий рынок маркетинговых коммуникаций (включающий бюджеты на разработку креативов, производство и распространение рекламной продукции, услуги агентств, продвижение в ритейле и др.) в 2025 году превысил 2,4 трлн руб., увеличившись на 15% по сравнению с 2024 годом. Основной причиной почти трехкратного снижения темпов роста рекламного рынка по сравнению с предыдущим годом в АКАР называют замедление общеэкономической динамики в стране.

Полина Бабинцева