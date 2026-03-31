В Ульяновске женщина отбилась от напавшего с камнем разбойника

В Ульяновске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбоя, сообщило региональное УМВД.

Как сообщает ведомство, накануне вечером 28 марта возле одного из домов по проспекту Ленинского Комсомола в Заволжском районе Ульяновска злоумышленник с камнем в руках напал на 63-летнюю местную жительницу, угрожая камнем, требуя отдать ему ее сумку и обещая в противном случае пробить ей голову. Однако, отмечает полиция, женщина оказала сопротивление и не позволила ему вырвать сумку из рук. Не ожидавший такого поворота разбойник оставил свои намерения и убежал, по пути выбросив камень.

Сама же женщина сразу же обратилась в дежурную часть районного отдела полиции.

Вскоре, по горячим следам, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления оперативно был задержан ранее судимый 39-летний местный житель.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое с угрозой применения насилия (ст. 162 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Андрей Васильев, Ульяновск