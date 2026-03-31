Раскручивающий момент

ООО «Завод №50», которое занимается производством винтов для БПЛА, меньше чем за год получило выручку более 132 млн руб. Предприятие было создано в прошлом году депутатом из Лысьвы Всеволодом Пузановым. Завод показал прибыль 44 млн руб. в условиях общего роста гособоронзаказа на беспилотные авиасистемы. При этом объем гражданского сектора рынка БПЛА в прошлом году снизился на 33%. Эксперты говорят, что производство отечественных компонентов для иностранных беспилотников — перспективное направление. Тем не менее, в случае изменения внешнеполитической обстановки, сравнительно небольшим участникам отрасли будет сложно, поскольку в этом случае предложение превысит спрос.



Прикамское ООО «Завод №50», начавшее работу в марте прошлого года, опубликовало финансовую отчетность. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2025 году была более 132,25 млн руб., чистая прибыль общества превысила 44 млн руб. Согласно сайту завода, он занимается производством воздушных винтов и лопастей для беспилотных летательных аппаратов «гражданского и иного назначения». В каталоге компании к продаже предлагается свыше 20 видов этой продукции. Винты подходят для применения на БПЛА коптерного и самолетного типов.

Директором ООО указан депутат Лысьвенской думы Всеволод Пузанов и бывший замглавы этого муниципалитета, он же является и владельцем предприятия. Согласно открытым данным, производственные площади общества занимают свыше 2 тыс. кв. м, в компании работают более ста сотрудников. Бизнесмен возглавляет также ООО «Ураломегапласт», одно из крупнейших в стране предприятий по производству электромонтажных изделий из пластика и металла. Всеволод Пузанов комментировать финансовые результаты и планы завода отказался.

По данным отраслевой ассоциации «Аэронекст», сегодня в России зарегистрировано свыше 1 тыс. предприятий, работающих на рынке беспилотных авиационных систем. При этом 36% из них занимаются разработкой и производством компонентов для беспилотников. Согласно данным ассоциации, объем «исключительно гражданского сегмента» в прошлом году составил 15,15 млрд руб. За год он упал более чем на 33%. В то же время «условно гражданский сегмент» вырос в течение прошлого года на 47%. В гражданском сегменте основная часть БПЛА (47,3%) используется в сфере сбора и передачи данных, а также дистанционного мониторинга. Большинство из них (64,1%) имеют максимальную взлетную массу от 1 до 30 кг. Эксперты «Аэро­некста» отмечают, что гос­оборонзаказ на беспилотные летательные аппараты продолжает расти, пусть и сравнительно небольшими темпами. При этом если к концу 2023 года объем производства дронов для военных составлял 1 млн единиц, то в 2025 году он достиг уже 3 млн изделий.

В Пермском крае зарегистрировано 12 организаций, работающих в сфере беспилотной авиации. В 2024 году было объявлено, что Прикамье получит субсидию в размере 550 млн руб. для реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Средства должен получить научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование». Деньги направят на создание производства газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для беспилотных авиационных систем. Стоит отметить, что одним из резидентов научно-образовательного центра является ООО «Ураломегапласт». О начале серийного производства двигателей для БПЛА пока не сообщалось.

Директор инженерной школы ПГНИУ Николай Косвинцев говорит, что создание отечественных компонентов для беспилотных авиасистем зарубежного производства — очень перспективное направление. «Это не только воздушные винты, но и, например, аккумуляторы и программное обеспечение,— рассказывает он.— Иностранные компании это понимают, уже сейчас достаточно предложений о создании производства „под ключ“ с уровнем его локализации 70% и выше». Господин Косвинцев считает, что российские компании могут закрыть потребности гражданского сегмента рынка. «Есть и технологии, и кадры,— объясняет эксперт.— Полагаю, что основной вопрос, с которым сталкиваются участники отрасли — это квалифицированный заказчик, который понимает, как использовать беспилотные авиационные системы и зарабатывать на этом».

Учредитель ООО «Беспилотные системы Урала» Вадим Балдин отмечает, что сейчас в стране множество производителей беспилотных систем и компонентов для них. По его мнению, в случае изменения внешнеполитической обстановки они могут оказаться в сложной ситуации из-за снижения спроса. «Сейчас в силу известных причин спрос просто гигантский,— говорит эксперт,— но рано или поздно с военными будут работать крупные предприятия, которые входят в госкорпорации. В гражданском секторе такого спроса нет, но практика показывает, что наши предприниматели умеют адаптироваться почти ко всему». Господин Балдин говорит также, что и законодателям, и производителям пора задуматься о производстве в стране тяжелых гражданских беспилотников. «В нынешних условиях, когда стоимость оформления сертификата летной годности на беспилотное воздушное судно сопоставима с затратами на сертификацию пассажирского самолета, вряд ли найдется много желающих развивать свой бизнес в этом направлении»,— убежден Вадим Балдин.

Мария Сысоева