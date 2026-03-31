Белгородского предпринимателя и блогера оправдали в оскорблении чиновника

Мировой судья в Белгороде оправдал местного предпринимателя и блогера Андрея Маликова в игнорировании решений суда и в публичном оскорблении министра культуры региона Максима Шапошникова (ст. 315 и ст. 319 УК РФ). Это следует из картотеки дел судебного участка №8 мирового судьи Восточного округа.

Как рассказывало ранее издание Fonar.tv, в основу уголовного дела господина Маликова об игнорировании решения суда легли обстоятельства неисполнения взыскания более 3,4 млн руб. задолженности с его компании «ЗМК Стилбокс». Обвинение в оскорблении заключалось в том, что предприниматель в своих соцсетях написал о половых отношениях министра с мужчиной. Вину Андрей Маликов не признал. По первому эпизоду он ссылался на отсутствие уведомления, а по второму — на отсутствие намерения оскорбить.

Господин Маликов ведем одноименном Telegram-канал о политике в Белгородской области. В январе этого года, когда вооруженные силы Украины интенсивно обстреливали объекты энергетики региона, губернатор Вячеслав Гладков назвал его одним из источников недостоверной информации. Глава региона анонсировал проверку канала со стороны правоохранительных органов. О ее результатах публично не сообщалось.

Владимир Зоркий