Минимализм в изобилии

К середине марта ассортимент постной продукции у ритейлеров вырос в среднем на 25% год к году. Это объясняется увеличением спроса на такую продукцию в период Великого поста (23 февраля — 11 апреля). Впрочем, часть экспертов связывают увеличение разнообразия постных продуктов с популяризацией здорового питания среди российских потребителей в целом.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ассортимент постных продуктов в торговых сетях за год с середины марта 2025 года вырос в среднем на 25%, следует из данных Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Сейчас в среднем на один магазин приходится от 200 до 1,15 тыс. товарных позиций в зависимости от формата.

В «Ленте» во время Великого поста 2026 года фиксируют увеличение спроса на 12% на специализированные постные товары в заморозке, включая полуфабрикаты, растительные заменители мяса. В сегменте гастрономии в этом году на 25% увеличился спрос на растительные колбасы при росте среднего чека на 4,5%. Овощная и ягодная заморозка выросла на 16%, а средний чек — на 6,5%.

Во «Вкусвилл» с началом Великого поста фиксируют увеличение спроса в категории веганских полуфабрикатов в два-три раза, спрос на постные вареники увеличился в среднем вдвое. Категория растительных молочных продуктов показывает рост примерно на 60%, добавляют в сети. В «Перекрестке» говорят, что к началу поста вывели более 40 новых позиций. По данным ритейлера, за первый месяц поста было продано более 190 тонн постной продукции. В Fix Price говорят, что спрос на такую продукцию стабилен и связывают это с популяризацией здорового образа жизни.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов отмечает, что в Великий пост крупные торговые сети фиксируют рост спроса на альтернативное молоко и продукты на его основе примерно на треть. Впрочем, считает эксперт, растительные аналоги молочных продуктов активнее покупаются не только за счет поста, но и за счет увеличения интереса потребителей к здоровому питанию. По подсчетам АКОРТ, почти 70% ассортимента растительных альтернатив приходится на напитки, десерты и сыры, в зависимости от формата магазина покупателям доступно от 15 до 150 с лишним позиций.

Руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова считает, что особенно активно среди потребителей растет спрос на готовые блюда, исключающие продукты животного происхождения.

Станислав Богданов отмечает, что в пределах 10–20% также растет спрос на крупы, орехи, сухофрукты и бобовые. Лучше продаются зерновые хлопья.

Господин Богданов говорит, что заметно вырос интерес к бобовым — к чечевице, нуту и фасоли. Покупатели все активнее включают такую продукцию в постный рацион как источник белка, добавляя не только в супы и салаты, но и в выпечку, поясняет эксперт. Из базовых продуктов традиционно высок спрос на картофель, подсолнечное масло и макароны, среди постных сладостей — на халву, добавляет он. При этом, по оценкам АКОРТ, в первую и последнюю неделю поста падение спроса на мясо не превышает 5–10%.

По оценке «Ленты», наиболее выраженный рост продаж показывают гарниры из круп (смеси с овощами) и бобовые рассыпчатые — на 9,62% и 6,32% в натуральном выражении, в денежном — на 5,77% и 6,73% соответственно. В сети это объясняют тем, что бобовые стали основным заменителем мяса. При этом увеличение спроса не привело к значительному росту цен: по подсчетам «Ленты», в категориях бобовых и других круп он составил менее 1%.

По данным Россельхозбанка, в период Великого поста спрос на растительные продукты и товары с заменителями белка увеличивается в среднем на 40%. В 2025 году объем российского рынка продуктов из растительного белка составил около 175 тыс. тонн. В Россельхозбанке отмечают, что около 90% такой продукции приходится на молочные аналоги и только 10% на заменители мяса и другие категории продуктов.

Владимир Комаров