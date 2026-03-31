Онлайн-шопинг держат в банке

Банки продолжают активно развивать нефинансовые сервисы — и для этого выстраивают партнерства с другими крупными игроками. 31 марта стало известно, что Т-Банк и Ozon запустили совместный проект, который позволяет покупать товары продавцов маркетплейса прямо в банковском приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Пользователи могут оформить заказ, оплатить покупку и выбрать доставку через инфраструктуру Ozon, не покидая экосистему банка. Предполагается, что такой формат сделает покупки удобнее и выгоднее. Подробнее о проекте рассказывает директор нефинансовых сервисов Т-Банка Дмитрий Константинов:

«Пользователь достаточно много времени проводит у нас в приложении и с удовольствием совершает покупки. Потому что от этого ему есть выгода: мы даем кэшбэки, готовы делиться с пользователем частью комиссии. Люди понимают, что у них деньги заведены, не нужно их никуда переводить — все лежит в одном месте. Можно совершить покупку, выбрать счет, произвести трансакцию — это просто удобно для пользователя.

Мы делаем еще и селекцию продавцов. То есть не выкидываем весь ассортимент, а проводим премодерацию продавцов: смотрим, у кого качественные товары, какие отзывы на маркетплейсе, насколько они совпадают с категорией и есть ли потребность в них у наших пользователей. То есть ассортимент добавляем постепенно».

Пользователь увидит товары Ozon в отдельной вкладке «Шопинг» внутри приложения банка, где сможет выбрать товар, оформить заказ и оплатить его без перехода на сторонние площадки. Доставка будет осуществляться привычными способами — через пункты выдачи Ozon или курьером. Для продавцов участие в проекте добровольное: подключиться к витрине можно через платформу «Т-Бизнес». В первую очередь новый инструмент может заинтересовать крупных продавцов и бренды, считает автор канала «Из коммерса в е-коммерса» Юрий Сапожников:

«Скорее всего, такую функцию могут позволить себе высокомаржинальные категории и большие игроки, которые готовы инвестировать в развитие продаж на дополнительных площадках. А Т-Банк как раз в рамках этого партнерства является дополнительной площадкой. С точки зрения селлера, конечно, это большой плюс, когда появляется дополнительная возможность где-то выставляться. Возможно ли, что потенциальный продавец не будет тратить деньги на продвижение на маркетплейсе, а, допустим, примет решение пойти на витрину Т-Банка? Да, конечно, какой-то процент будет».

Доставка Ozon охватывает более 130 млн жителей России, поэтому продавцы смогут использовать существующую логистику без изменений. Поддержку по вопросам оформления и оплаты заказов пользователи будут получать через банк. При этом сохраняются ключевые функции маркетплейса — ассортимент, доставка и уровень сервиса. В Т-Банке называют проект одним из первых примеров интеграции банковского приложения и инфраструктуры e-commerce.

Илья Сизов