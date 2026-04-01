Отложенные офисы расстроились

Объем нового строительства офисной недвижимости в Москве за январь—март 2026 года увеличился в 25 раз год к году, до 110 тыс. кв. м. Такой скачок является следствием массовых переносов ввода в эксплуатацию офисных проектов в 2025 году. Хотя прирост нового предложения смог обеспечить кратковременный рост вакансии в сегменте, предпосылок к ослаблению дефицита такой недвижимости в будущем пока нет — качественные бизнес-центры заполняются, не успев выйти на рынок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам января—марта 2026 года объем ввода офисов в Москве увеличился в 25 раз год к году, до 110 тыс. кв. м, следует из подсчетов консалтинговой компании Nikoliers. О похожем тренде говорят в Ricci, по данным которой в первом квартале этого года на офисном рынке столицы появилось 114,7 тыс. кв. м такой недвижимости, что в 19 раз больше год к году. По подсчетам IBC Real Estate, объем нового офисного строительства за этот же период увеличился в 32 раза год к году, до 128 тыс. кв. м.

Столь выраженный рост продиктован массовым переносом сроков ввода в эксплуатацию офисов в 2025 году, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Около половины заявленного в этом году ввода — офисы с отложенным сроком ввода, находящиеся на завершающейся стадии строительства, добавляет исполнительный директор Remain Александр Богданов.

Впрочем, директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова не исключает, что заявленные на этот год офисные проекты не будут введены в срок — около 30% могут быть перенесены на следующий год. Так, реальный показатель ввода к концу 2026 года составит около 650–700 тыс. кв. м, прогнозирует госпожа Акатова.

На фоне выраженного роста объемов ввода в январе—марте вакансия в офисном сегменте за этот период выросла на 1,6 процентного пункта год к году, до 6,6%, подсчитал замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

В то же время будет наблюдаться нехватка качественных офисных площадей, обращает внимание Елена Акатова.

Кратковременный рост вакантности связан с тем, что сейчас многие компании фокусируются на оптимизации офисных пространств, освобождая занимаемые площади или сдавая их в субаренду, говорит Александр Богданов. Кроме того, по его словам, на увеличении показателя доли свободных площадей сказался выход на рынок офисов, приобретенных ранее частными инвесторами.

Офисные площади от инвесторов предлагаются на рынке по довольно высокой арендной ставке — это вынуждает собственников соседних объектов повышать цены, отмечает Валентин Кусов.

Кроме того, устойчивый рост показателей неизбежен в условиях увеличения стоимости строительства и рабочей силы, добавляет Елена Акатова. На этом фоне, по данным господина Кусова, даже несмотря на рост вакансии, средняя ставка аренды в бизнес-центрах Москвы по итогам первого квартала текущего года выросла на 30% год к году, до 50,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год. В сегменте высококлассных офисов этот показатель увеличился на 32% год к году, до 55,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год, в классе B — на 10%, до 34,6 тыс. руб. за 1 кв. м в год, добавляет эксперт.

Тем временем деловая активность в сегменте продолжает снижаться после периода пикового спроса. По подсчетам партнера консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян, в январе—марте объем сделок с офисной недвижимостью сократился вдвое год к году, до 161 тыс. кв. м. Елена Акатова отмечает, что сейчас компании в основном интересуются покупкой бизнес-центров, стремясь зафиксировать издержки и снизить зависимость от дальнейшей волатильности арендных ставок.

София Мешкова